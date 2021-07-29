Болельщики «Ман Юнайтед» только отошли от завершения сериала с трансфером Джейдона Санчо, как руководство провернуло вторую громкую сделку. Новость о переходе Рафаэля Варана возродила веру в равную борьбу с «Манчестер Сити», «Челси» и «Ливерпулем». Быстрый и ловкий Варан – идеальный напарник для мощного, но медленного Гарри Магуайра. Такой надежной связки дополняющих друг друга центральных защитников на «Олд Траффорд» не было со времен Рио Фердинанда и Неманьи Видича.

Символично, что Варан мог унаследовать место в обороне «Юнайтед» у двух легенд еще 10 лет назад. В конце 2010-го сэр Алекс Фергюсон обратил внимание на 17-летнего Рафу, который тогда выступал за «Ланс». Шотландец постоянно думал о смене поколений и усиливал состав на будущее. Тинейджер впечатлил великого тренера универсальностью: он обладал классными физическими данными, но не уступал в скорости нападающим. Весной 2011-го команда Варана вылетела из Лиги 1 и заняла второе место по количеству пропущенных голов, однако английские скауты не сомневались, что юный француз достаточно хорош для топ-клуба.

Арсен Венгер также обратил внимание на вундеркинда и мечтал перехватить соотечественника. Пока «Ман Юнайтед» и «Арсенал» выжидали и торговались за каждый евро, на связь с Вараном вышел «Реал». Зинедин Зидан, который только занял должность спортивного директора в мадридском клубе, соблазнил Рафу наследием, статусом и возможностями. «Я помчался на поезд с вокзала Юстон в Лондоне до Лилля, чтобы подписать его, – вспоминал сэр Алекс в автобиографии. – Наш директор Дэвид Гилл обсуждал с «Лансом» последние условия соглашения, когда Зидан появился из ниоткуда и переманил его».

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Рафаэль Варан в «Лансе» Фото: Getty Images

«Реал» заплатил французам 10 миллионов евро, Варан подписал шестилетний контракт, а Фергюсон остался без новой звезды. «Я не согласился сразу, как только меня поманили из Мадрида, – заверил футболист. – Тренер пообещал, что задействует меня в основной команде, и лишь после этого я принял решение». Позже Рафа рассказал, что на его выбор повлиял переход Фила Джонса в «МЮ». 19-летний англичанин покинул «Блэкберн» тем же летом. Варан решил, что вряд ли получит игровое время, если отправится на «Олд Траффорд». Кроме Видича, Рио и Джонса, ему пришлось бы конкурировать с Крисом Смоллингом и Джонни Эвансом. До трансфера Фила вариант с «Манчестером» оставался для француза приоритетным: он с детства восхищался Фердинандом и мечтал учиться у кумира.

Сейчас решение подписать Джонса вместо Варана кажется нелепым, но 10 лет назад Фергюсон сравнивал молодого англичанина с легендой «МЮ» Дунканом Эдвардсом, а журналисты восхищались выносливостью, универсальностью и размашистым стилем Фила. Он выделялся на фоне одноклубников в «Роверс» и сверкал в составе молодежной сборной Англии. В первые месяцы после сделки в «Манчестере» не сомневались, что новичок вырастет в легенду. Джонс носился по всему полю, выполнял любые указания и бросался в сумасшедшие подкаты. При сэре Алексе он одинаково эффективно действовал в полузащите, на правом фланге и в центре обороны.

Лишь пару лет спустя выяснилось, насколько фаворит Фергюсона подвержен травмам. К тому моменту Варан конкурировал за место в старте с Рамосом и Пепе, а обстановка в «Манчестере» испортилась. Видич и Фердинанд страдали от постоянных повреждений, Эванс и Смоллинг регулярно ошибались. Джонс только в сезоне-2012/13 пролечился 132 дня и пропустил 24 матча. Ни один из пяти центральных защитников в клубе не восхищал стабильностью. Уход Фергюсона на пенсию ускорил кризис. Опытные игроки не воспринимали Дэвида Мойеса, звезды из других команд не стремились играть под руководством бывшего коуча «Эвертона».

Следующие 10 лет «Юнайтед» и Варан двигались в противоположных направлениях. Пока Рафа собирал трофеи под руководством Моуринью, Анчелотти и Зидана, «Манчестер» страдал от смены поколений, трансферных провалов и тренерской неразберихи. У боссов «Юнайтед» никак не получалось усилить защиту. Маркос Рохо и Эрик Байи травмировались почти так же часто, как Джонс. Дэйли Блинду приходилось затыкать дыры по всему полю. К тому же хрупкий голландец часто проигрывал борьбу в штрафной более мощным оппонентам.

Моуринью всерьез рассчитывал на Линделёфа, но даже Виктору не удалось избавить «Манчестер» от нелепых привозов. Купленный за рекордные 87 миллионов евро Магуайр оказался первым реальным усилением проблемной позиции с середины 2000-х, но у связки английского гиганта со шведом сразу же вскрылся очевидный недостаток: медлительность. Скоростные и техничные нападающие либо убегали от неповоротливых защитников, либо вынуждали нарушать правила.

За 10 лет «МЮ» так и не нашел лучшего способа прокачать оборону, чем трансфер Варана. Уле-Гуннар Сульшер исправил просчет Фергюсона – норвежец уже давно не рассчитывает на поломанного Джонса, а Варан еще достаточно молод. Француз не только компенсирует недостатки Магуайра и отправит в глубокий запас Линделёфа, но и позволит тренеру изменить тактику. По информации английских инсайдеров, с начала нового сезона Сульшер перейдет с прагматичной схемы 4-2-3-1 на более агрессивную 4-3-3.

Раньше Уле-Гуннар регулярно выпускал сразу двух опорников даже против более слабых команд. Фред и Скотт Мактоминей страховали защитников и постоянно оттягивались назад на случай контратак. Благодаря Варану у Сульшера наконец появилась возможность оставить в старте одного оборонительного полузащитника – Рафаэль самостоятелен и справится без постоянной поддержки. Бруну Фернандеш составит креативную связку в центре поля с Донни Ван де Беком или Полем Погба (если тот не уйдет в «ПСЖ»).

Несправедливо сравнивать переход Варана с трансферами Анхеля ди Марии или Алексиса Санчеса. Титулованный защитник из «Реала» для обновленного «МЮ» – не способ впечатлить инвесторов громким именем, а способ освободить других игроков от необходимости оттягиваться назад к штрафной. Отдельный повод для гордости Сульшера – то, насколько профессионально клуб провел переговоры. Раньше «Юнайтед» годами торговался, допускал сливы в медиа и упускал элитных новичков из-за жадности. Теперь на согласование сделки ушло несколько дней. Защитник мирового уровня достался «красным дьяволам» дешевле, чем Бен Уайт из «Брайтона» «Арсеналу».

Подписание француза – доказательство, что предыдущие провалы научили боссов «МЮ» действовать рационально и расчетливо. В 2011-м Фергюсон и Гилл поверили в потенциал Джонса и упустили Рафу из-за экономии. Спустя 10 лет Фил вообще не появляется на поле, а чемпион мира Варан приехал спасать великий клуб от забвения и насмешек.

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