Главный тренер «Дерби» Уэйн Руни сделал заявление по поводу фотографий, на которых он спит в окружении полуобнаженных девушек.
«Я совершил ошибку, когда поехал на частную вечеринку с двумя друзьями. Я хочу попросить прощения у семьи и клуба за снимки, распространившиеся в медиа, и оставить этот этап позади. Я благодарен «Дерби» за предоставленную возможность вернуть клуб на тот уровень, который он заслуживает. Я сделаю для этого все, что в моих силах», – сказал Руни по информации Sky Sports .
- На фотографиях, распространившихся в соцсетях, Руни спит в кресле, пока вокруг него позируют полуобнаженные девушки. Неизвестно, когда были сделаны снимки, и был ли бывший футболист в курсе, что происходило вокруг него.
- Руни подал в полицию заявление с жалобой на шантаж.
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