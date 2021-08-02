28-летний нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн не прибыл в тренировочный лагерь «шпор» в понедельник после короткого отпуска.

По информации Sky Sports , отсутствие капитана на сборах связано с его возможным трансфером в другую команду – за форварда воюют «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

Лондонцы оценивает Кейна в 135 млн евро, но пытаются удержать игрока несмотря на джентльменское соглашение между Харри и управляющего клубом Дэниелом Леви о его продаже в случае достойного предложения «шпорам».

Трансферы «Тоттенхэм» согласен продать Кейна в «Сити» (The Sun) 23/07/2021 В 07:48

Главным претендентом на капитана сборной Англии является «Ман Сити».

Кейн – воспитанник «Тоттенхэма», за основу команды дебютировал в 2011 году. Его контракт рассчитан до 30 июня 2024 года.

В сезоне-2020/2021 нападающий сыграл в 35 матчах Английской Премьер-лиги, забив 23 мяча (четыре – с пенальти). Именно Кейн стал лучшим бомбардиром турнира, за что получил «Золотую бутсу АПЛ».

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