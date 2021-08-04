«Ливерпуль» объявил о подписании нового долгосрочного контракта с бразильским голкипером Алиссоном Бекером.

«Я не потратил много времени на обдумывания. Дело в том, что мы создали здесь за три последних года, в уверенности и доверии, которые я питаю к клубу, а клуб – ко мне.

Я очень счастлив, что могу продолжить работать здесь. Я с радостью принял это решение, оно далось мне легко», – отметил Алиссон.

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«Ливерпуль» не уточняет детали нового контракта 28-летнего стража ворота, но инсайдеры сходятся во мнении: Алиссон продлил договор до 2027 года.

Алиссон перешел в «Ливерпуль» летом 2018 года. В первом сезоне он привел «красных» к победе в Лиге чемпионов, во втором – к первому за 30 лет золоту в чемпионате Англии.

В 130 матчах в составе «Ливерпуля» бразилец 57 раз отстоял на ноль.

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