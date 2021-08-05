Полузащитник сборной Англии Джек Грилиш официально перешел из «Астон Виллы» в «Манчестер Сити».

О сделке объявил официальный сайт «горожан», Грилиш подписал контракт на 6 лет.

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По информации британских медиа, покупка обошлась «Сити» в 100 миллионов фунтов стерлинга, или 117,5 миллиона евро. Это делает трансфер Грилиша самым дорогим в истории английского футбола. Джек перекрыл переход в Поля Погба в «МЮ» летом 2016 года за 106 млн евро.

Грилиш дебютировал за сборную Англии в сентябре 2020-го и провел 12 матчей.

Джек принял участие в 5 матчах Евро-2020, принесшего сборной Англии серебряные медали.

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