Защитник «Лестера» Уэсли Фофана получил серьезную травму в товарищеском матче против «Вильярреала». Форвард испанского клуба Фер Ниньо грубо подкатился под француза и сломал тому ногу.
После длительного оказания медицинской помощи Фофана унесли с поля на носилках под аплодисменты трибун.
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Игрок также выложил свое фото в сторис, заставив поклонников волноваться: на снимке видно, что Фофана не обошелся царапинами.
Позже защитник удалил фото и загрузил другое, но уже в ленту и с пояснениями. «Привет, ребята, большое спасибо за все ваши сообщения. Сегодня плохой день, но я нахожусь в потрясающем месте с замечательной медицинской командой. Я сообщу вам новости, как только у меня будет окончательный диагноз, но мы уже знаем, что у меня перелом малоберцовой кости. Я скоро вернусь и стану сильнее, не волнуйтесь», – написал Фофана.
- «Лестер» обыграл «Вильярреал» со счетом 3:2.
- 20-летний Фофана в прошлом сезоне провел 38 матчей за «Лестер» во всех турнирах.
- Сообщалось, что в игроке заинтересован мадридский «Реал». По информации журналиста Фабриса Хокинса, испанский клуб готов отдать за Фофана 80 млн евро.
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