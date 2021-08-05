Защитник «Лестера» Уэсли Фофана получил серьезную травму в товарищеском матче против «Вильярреала». Форвард испанского клуба Фер Ниньо грубо подкатился под француза и сломал тому ногу.

После длительного оказания медицинской помощи Фофана унесли с поля на носилках под аплодисменты трибун.

Чемпионат Англии Матч АПЛ прервали ради игрока, соблюдающего пост в Рамадан 01/05/2021 В 04:53

Игрок также выложил свое фото в сторис, заставив поклонников волноваться: на снимке видно, что Фофана не обошелся царапинами.

Позже защитник удалил фото и загрузил другое, но уже в ленту и с пояснениями. «Привет, ребята, большое спасибо за все ваши сообщения. Сегодня плохой день, но я нахожусь в потрясающем месте с замечательной медицинской командой. Я сообщу вам новости, как только у меня будет окончательный диагноз, но мы уже знаем, что у меня перелом малоберцовой кости. Я скоро вернусь и стану сильнее, не волнуйтесь», – написал Фофана.

«Лестер» обыграл «Вильярреал» со счетом 3:2.

20-летний Фофана в прошлом сезоне провел 38 матчей за «Лестер» во всех турнирах.

Сообщалось, что в игроке заинтересован мадридский «Реал». По информации журналиста Фабриса Хокинса, испанский клуб готов отдать за Фофана 80 млн евро.

Суперкубок УЕФА На Суперкубок УЕФА допустят не более 13 тысяч болельщиков 30/07/2021 В 14:23