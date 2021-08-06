Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола подтвердил, что заинтересован в нападающем Харри Кейне.

«Кейн – игрок «Тоттенхэма». Если «Тоттенхэм» не хочет вести переговоры, это конец. Если они все же захотят вести переговоры, то многие клубы хотели бы подписать Харри, мы не исключение. Мы очень заинтересованы в нем», – приводит ответ Хосепа журналист Саймон Стоун.

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Харри Кейн выступает за «Тоттенхэм» с небольшими перерывами с 2011 года.

Кейн сам желает покинуть «Тоттенхэм» и игнорирует тренировки клуба. Ему грозит штраф за пропуск.

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