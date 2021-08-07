Победитель прошлого сезона английской Премьер-лиги и обладатель Кубка Англии встретятся в матче за Суперкубок. И «Сити», и «Лестер» не так уж часто брали трофей. А вспомните ли вы всех его обладателей?

Чтобы было чуть проще, подсказкой послужат общее количество завоеванных клубом Суперкубков и год, когда команда последний раз выигрывала в матче-открытии сезона.

Суперкубок Англии «Сити» летит за победой в Суперкубке Англии. На пути – «Лестер» 2 ЧАСА НАЗАД

Матч «Лестер» – «Манчестер Сити» пройдет 7 августа на «Уэмбли» и начнется в 19:15 (мск).

«Сити» занял первое место в АПЛ с отрывом в 12 очков от второй строчки, «Лестер» в финале Кубка Англии обыграл «Челси» со счетом 1:0.

Чемпионат Англии Гвардиола – о Кейне: «Мы очень заинтересованы в нем» 20 ЧАСОВ НАЗАД