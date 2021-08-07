Победитель прошлого сезона английской Премьер-лиги и обладатель Кубка Англии встретятся в матче за Суперкубок. И «Сити», и «Лестер» не так уж часто брали трофей. А вспомните ли вы всех его обладателей?
Чтобы было чуть проще, подсказкой послужат общее количество завоеванных клубом Суперкубков и год, когда команда последний раз выигрывала в матче-открытии сезона.
Суперкубок Англии
«Сити» летит за победой в Суперкубке Англии. На пути – «Лестер»
- Матч «Лестер» – «Манчестер Сити» пройдет 7 августа на «Уэмбли» и начнется в 19:15 (мск).
- «Сити» занял первое место в АПЛ с отрывом в 12 очков от второй строчки, «Лестер» в финале Кубка Англии обыграл «Челси» со счетом 1:0.
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