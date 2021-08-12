Обновлено 12/08/2021 в 17:07 GMT

Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку перешел в «Челси».

Лондонский клуб официально объявил о возвращении 28-летнего бельгийца. Контракт Ромелу рассчитан до 2026 года.

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По информации инсайдера Фабрицио Романо, компенсация за игрока составила 115 миллионов евро.

Лукаку играл за «Челси» в 2011-2014 годах, но провел только 15 матчей и ни разу не забил. В те годы он дважды покидал клуб на правах аренды, когда его подписывали «Вест Бромвич» и «Эвертон».

В «Интере» за два сезона у Ромелу 95 матчей и 64 забитых мяча. В минувшем сезоне бельгиец стал лучшим игроком Серии А по системе гол+пас и помог миланцам выиграть первое чемпионство за 10 лет.

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