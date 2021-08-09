В апреле 2015 года профессиональная карьера 19-летнего Джека Грилиша оказалась под угрозой. Воспитанник «Астон Виллы» ворвался в основной состав еще в прошлом сезоне, но неприятная история затмила его достижения на поле. Одноклубник Сайдо Берахино выложил в Snapchat видео, где Джек вдыхает из баллона веселящий газ – закись азота, которая вызывает эйфорию и производит опьяняющий эффект.

Хищные медиа мгновенно вцепились в тинейджера, но главный тренер «Виллы» Тим Шервуд защитил игрока: «Ему очень стыдно, и он не хочет заработать плохую репутацию. Джек пообещал мне, что это больше не повторится. Он не пришел ко мне в офис с уверенностью, что ему все можно, потому что он еще молод». Коуч доверился футболисту, но тот подвел его уже через несколько месяцев. Таблоиды снова получили скандальный материал с Грилишем – на этот раз фотографии валяющегося посреди улицы англичанина во время отпуска в Тенерифе.

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«Я всегда боялся, что его ждет нечто подобное, – признался возглавлявший «Виллу» до 2015-го Пол Ламберт. – Когда получаешь много денег в таком юном возрасте, ты распоряжаешься ими безрассудно и думаешь, что веселье никогда не закончится. Это одна из самых опасных ловушек для молодых футболистов». Следившие за прогрессом Джека тренеры и эксперты беспокоились, что любовь к выпивке и вечеринкам уничтожит потрясающего таланта.

В Англии давно привыкли к вундеркиндам с плохим характером, которые сверкают в академии, а затем тонут в алкоголе и превращаются в печальное воспоминание. За несколько лет до Грилиша в похожей ситуации оказался бриллиант «Манчестер Юнайтед» Рэйвел Моррисон. Рио Фердинанд и сэр Алекс Фергюсон считали его талантливее Поля Погба и Аднана Янузая, но драки с подружками и общение с отъявленными бандитами лишили его шансов на продолжение карьеры в топ-клубе.

В отличие от Моррисона Джек до недавнего времени не оказывался на скамье подсудимых, но постоянные скандалы с его участием все равно нервировали руководство «Виллы». В сезоне-2015/16 он отправился в ночной клуб после унизительного поражения от «Эвертона» со счетом 0:4. В интернете появился видео с поющим на камеру футболистом за столом с шампанским и бенгальскими огнями. Сменивший Шервуда Реми Гард сослал англичанина в резерв за неуважение к клубу. Болельщики не понимали, как воспитанник и потомственный фанат «Виллы» может вести себя настолько легкомысленно.

Джек Грилиш, «Астон Вилла» Фото: Getty Images

Весной 2016-го бирмингемцы финишировали последними в высшем дивизионе и отправились в Чемпионшип, а осенью того же года Грилиш снова оказался в центре внимание не из-за футбола. Шумную вечеринку с участием Джека в отеле разогнала полиция, а клуб санкционировал расследование в отношении игрока. «Мы оштрафовали парня и отстранили его на один день, – рассказал новый главный тренер Роберто ди Маттео. – Это не первый подобный случай. Ему нужно научиться на своих ошибках и в будущем поступать правильно. В 21 год пора решить, как сложится твоя карьера».

Грилишу повезло – его прощали раз за разом, хотя могли сослать в аренду или усадить в глубокий запас. Вместо этого Джек, наоборот, постоянно выходил в старте, развивался и все больше влиял на игру команды. Боссы «Виллы» относились к нему как заботливые родители к трудному ребенку, которого нужно подтолкнуть в нужном направлении. «Концентрируйся каждую минуту на поле и за его пределами, общайся с правильными людьми, – наставлял Грилиша в твиттере владелец Тони Ксиа. – Это не предупреждение, а обращение старшего брата. Я верю, что Джек сделает выводы и вырастет в мужчину».

Казалось, вундеркинд прислушался и оставил громкие тусовки в прошлом. Через пару лет было уже невозможно представить состав «Виллы» без Грилиша, и Дин Смит наградил главную звезду капитанской повязкой. Фанаты восхищались трансформацией из пустоголового подростка в уверенного и авторитетного лидера. В 2019-м Джек вернул бирмингемцев в Премьер-лигу и подтвердил новый статус. Его дриблинг, финты, видение поля и красивые голы привлекли внимание топ-клубов – к тому времени никто из скаутов уже не вспоминал про ошибки молодости и глупые выходки.

Однако в марте 2020-го Джек словно отмотал время назад и снова включил Кокорина. Футболист нарушил введенные из-за пандемии коронавируса правила самоизоляции и рванул на машине к бывшему одноклубнику Россу Маккормаку. При попытке припарковаться у дома приятеля Грилиш задел две другие машины, а затем въехал в стену. Охранники заметили странные маневры звезды на Range Rover и вызвали полицию. Обутый в разные тапки Джек едва стоял на ногах и с заплетающимся языком пытался прояснить ситуацию. Патрульные почувствовали запах алкоголя еще до того, как вышли из машины.

Грилиш публично извинился за безответственное поведение, а суд осенью того же года оштрафовал его и лишил водительских прав. На этот раз болельщики не разочаровались в капитане: несмотря на очередной скандал, он по-прежнему уничтожал защитников и гипнотизировал вратарей. Бурная личная жизнь ни на секунду не отвлекала его от дела всей жизни. К тому же Джек в очередной раз доказал преданность родному клубу – заключил новый пятилетний контракт и проигнорировал слухи о «Ман Юнайтед».

В начале карьеры страсть Грилиша к вечеринкам считалась огромным недостатком и провоцировала критику, но теперь кажется неотъемлемой составляющей его личности. Пьянки с друзьями не мешают плэймейкеру творить на поле и добавляют обаяния в обычной жизни. В эпоху идеальных и скучных игроков, которые поминутно следуют расписанию и сидят на строгой диете, Джек напоминает героев прошлого. Пола Гаскойна и Уэйна Руни обожали, хотя они никогда не придерживались режима и не отказывались от алкоголя. Именно бунтарский образ жизни превратил их из топ-исполнителей в культовых персонажей британского футбольного фольклора.

Грилиш соответствует гениям 1990-х и 2000-х не только образом жизни, но и стилем игры. Новичок «Ман Сити» много времени проводит с мячом, меняется позициями с партнерами и импровизирует. Его действия не ограничиваются тактическими установками – он принимает неожиданные решения, на которые никогда не осмелится более правильный и скучный футболист. «Гаскойн и Руни – величайшие английские футболисты за последние 30 лет, – уверен Джек. – Из них двоих Газза – мой фаворит. Мне хочется быть похожим на него, потому что он получал удовольствие на поле, и все это видели. Самый приятный комплимент – когда люди говорят, что чувствуют себя счастливыми, наблюдая за моей игрой».

В высокотехнологичном современном футболе тренеры стараются учесть каждую деталь и минимизировать случайности, но олдскульный Грилиш вносит необходимый хаос. Благодаря таким футболистам игра остается человечной и не превращается в симуляцию, где любой элемент поддается расчету. Пьяные выходки Джека разнообразят спорт точно так же, как дальние удары с подкруткой и доводящие защитников до трясучки рывки. Рекордный трансфер к Пепу Гвардиоле едва ли изменит Грилиша – он останется самой ностальгической звездой АПЛ и наследником Гаскойна даже в топ-клубе.

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