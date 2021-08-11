Погбум – самый загадочный топ-футболист последних пяти лет. Его рекордное возвращение в «Ман Юнайтед» из «Ювентуса» в 2016-м позиционировали как воссоединение преданного воспитанника с родным клубом. Англичане исправили обидную ошибку прошлого, а Поль вернулся домой. Однако верность Погба почти сразу оказалась под вопросом. Агент Мино Райола чуть ли не каждое лето шептал о трансфере и недовольстве клиента ролью в проекте. Жозе Моуринью сначала перестраивал команду под француза, а потом взбесился и вступил в открытый конфликт со звездой.

Спустя пять сезонов отношение самого Погба к ситуации в «МЮ» так и не прояснилось. С одной стороны, он ни разу открыто не выступал против клуба и не психовал за исключением ссоры с Моуром. С другой, Поль никогда не проявлял лояльность и не затыкал Райолу, даже когда тот откровенно оскорблял его нынешних работодателей. «Это оторванный от реальности клуб без спортивного проекта, – бушевал Мино, пока Погба отмалчивался. – Сегодня я бы не привел туда ни одного клиента. Они бы уничтожили даже Марадону и Пеле! Полю нужны команда и сообщество, как в «Ювентусе».

Болельщики проглатывали претензии Райолы, пока тот защищал интересы клиента в схватке с Моуринью, но напряглись и разозлились, когда поток колкостей продолжился после назначения Уле-Гуннара Сульшера. Норвежец сразу наладил контакт с чемпионом мира и вернул в старт, а Погба отплатил за доверие голами и лучшей игрой с дебютного сезона. На поле все складывалось идеально, но агент Поля по-прежнему возмущался так, будто тот прозябает в клубе из Чемпионшипа. Райола устроил разнос даже сэру Алексу Фергюсону: «Когда он говорит, что я ему не нравлюсь, это самый большой комплимент. Как если бы Зепп Блаттер сказал, что я ему не нравлюсь».

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Погба не поддерживал Мино, но и не признавал, что тот перегнул с критикой. Фанаты зря ждали признания в любви к «МЮ». Ни один влиятельный агент не может действовать против воли клиента – очевидно, что француз в курсе интриг представителя и одобряет каждое яростное интервью Райолы. Даже самые продвинутые инсайдеры не могут разобраться, как Поль относится к клубу на самом деле: искренне любит, но скромничает в соцсетях или хитро манипулирует через скандалиста Мино, чтобы не ссориться с боссами «Юнайтед».

Туман вокруг карьеры Погба сгустился этим летом – до окончания действующего контракта остался год. В аналогичных случаях планы игроков обычно проясняются: они либо шантажируют клубы ради быстрого трансфера, либо все-таки договариваются о продлении. С французом не происходит ни того, ни другого. Он словно завис в невесомости: сохраняет интригу и не вносит никакой ясности насчет будущего. В июне Поль объяснил, что не обсуждал новый контракт с «МЮ» из-за предстоящего Евро. После международного турнира Сульшер подтвердил, что переговоры ведутся, но затем поток новостей резко оборвался.

Тогда же вспыхнули слухи об интересе «ПСЖ», но сам футболист по-прежнему не откровенничал. Вместо этого он поделился фотографиями с индивидуальной тренировки в США и добавил цитату из «Звездных войн»: «Делай или не делай. Никаких попыток». Возможный переезд звезды во Францию разозлил всех: болельщиков «МЮ» из-за странного поведения Поля, а фанатов «ПСЖ» из-за старого признания в любви к «Марселю». В 2018-м Погба заверил, что никогда не переедет на «Парк де Пренс» – теперь в Париже протестуют против возможного перехода врага.

Примерно в то же время английские таблоиды взорвали очередную бомбу: поделились инсайдом о том, что Райола предложил Погба «Ливерпулю». Если отвлечься от варианта с вбросом желтой прессы, ход Мино кажется осознанной провокацией. Он мог распространить фейк о переходе Поля к злейшему врагу, чтобы «Юнайтед» поскорее отпустил несчастного полузащитника за границу. Никаких комментариев от футболиста ожидаемо не последовало – в Манчестере давно привыкли, что Погба не успокаивает болельщиков и не опровергает слухи.

Понять истинные мотивы Поля невозможно. По словам Райолы кажется, что «МЮ» держит француза в заложниках, но Погба не бойкотирует тренировки и делится счастливыми фотографиями с командных занятий в соцсетях. Погба одним из первых поздравил с переходом в «Юнайтед» соотечественника Рафаэля Варана. Однако еще в декабре прошлого года Райола рассказал, что его клиент давно мечтает о трансфере, а сам он пытается вытащить Поля из «Манчестера» последние 15 месяцев.

Английская карьера Поля складывается так, будто у него раздвоение личности. Один из его персонажей предан родной команде, дружит с одноклубниками и отлично проводит время на «Олд Траффорд». Другой мечтает о тусовках с Неймаром, считает тренеров «МЮ» провинциалами и платит агенту за масштабную кампанию против клуба. Если Погба действительно грустит в Манчестере, как уверяет Райола, он мог бы открыто заявить о желании сменить обстановку и оборвать страдания. Если француз все-таки счастлив, то непонятно, почему он позволяет агенту унижать «МЮ», Сульшера и других легенд.

Хуже всего от такой неопределенности самому Погба. Постоянные слухи лишают его равновесия, отвлекают от спорта и портят лучшие годы карьеры. Из-за неразберихи с будущим последние пять сезонов прошли в непрерывном ожидании. Интриги, скандалы и споры затягивают не только болельщиков с журналистами, но и самого Поля. Времени наслаждаться футболом в подобной обстановке уже не остается. Фанаты «Юнайтед» простили бы Полю даже слабую игру, если бы он заткнул Райолу и чаще выражал любовь к клубу. Пока этого не произошло, Погба остается такой же противоречивой фигурой, как и при Моуринью.

Поль Погба и Харри Магуайр Фото: Getty Images

После переезда в Англию француз – образец нерешительности. В 28 лет он мог бы либо давно продвинуть трансфер и наслаждаться прогулками по Елисейским Полям, либо добиться легендарного статуса и капитанской повязки в «МЮ». Поль завис посередине между двумя крайностями. Болельщики разочаровываются в нем, а тренер уже не воспринимает всерьез. Француз приходил с целью стать ключевым элементом обновленного «Юнайтед», но в команде Сульшера он уже превратился во второстепенного персонажа.

Норвежский коуч сначала выцепил из «Спортинга» Бруну Фернандеша, а теперь прокачивает Донни ван де Бека, который потратил дебютный сезон на раскачку. В прошлом сезоне Уле-Гуннар отлично управлял составом, пока Погба восстанавливался от травмы. Выздоровевший француз оказался приятным бонусом, но уже не считался главным креативщиком «Манчестера». При этом трансфер в Париж с каждым днем кажется все более сомнительным вариантом: Маурисио Почеттино и так предстоит разобраться с кучей звезд, включая Лео Месси, а ультрас затравят Поля оскорбительными баннерами и чантами.

Несмотря на звездный статус, клиент Райолы больше не завораживает топ-клубы. К тому моменту, когда Погба наконец определится с будущим, он может оказаться лишним и в «МЮ», и в «ПСЖ».

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