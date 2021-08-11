«Манчестер Сити» решил два серьезных кадровых вопроса за последние несколько дней. Сперва стало известно про рекордный трансфер в 117,5 миллионов евро за Джека Грилиша, а пять дней спустя «Сити» заключил новый контракт с Джоном Стоунзом.

Теперь стали известны размеры заработной платы игроков клуба. 30-летний Кевин де Брёйне по-прежнему остается самой высокооплачиваемой звездой «Манчестер Сити». Бельгийский полузащитник получает 385 тысяч фунтов стерлингов (455 тысяч евро) в неделю.

Чемпионат Англии Грилиш – король скандалов и вечеринок. Пьянки останутся и в «Сити» 09/08/2021 В 05:55

Второе место занимает Рахим Стерлинг (355 тысячи евро). Джон Стоунз по новому 5-летнему контракту получает (295 тысячи евро), а новичок команды Грилиш – четвертый по окладу (271,5 тысячи евро)

В самом конце списка оказался украинский футболист Александр Зинченко: он получает в неделю только 20 тысяч фунтов стерлингов, или 23,6 тысячи евро, информирует The Sun

«Манчерстер Сити» занял первое место в Премьер-лиге в сезоне-2020/21.

«Сити» занимает третье место в списке самых дорогостоящих футбольных клубов.

Чемпионат Англии «Сити» приобрел Грилиша 05/08/2021 В 19:14