«Манчестер Сити» выпустил документальный фильм под названием «Вместе», в котором подробно рассказывается о последних 46 днях прошлого сезона, когда клуб завоевал пятый титул АПЛ за последнее десятилетие и был близок к первой в своей истории победе в Лиге чемпионов.

Один из фрагментов фильма рассказывает о том, как Гвардиола был очарован записью стаи летящих гусей, снятой на камеру при просмотре видеотренировок с дронов, пишет Daily Mail . Он восхищался их совместной работой в разговоре с аналитиком «Сити» Гарри Данном и отмечал сходство гусей с тем, как команда должна вести себя вместе: лидеры на передовой и те, кто неуклонно следует за ними.

В первом официальном матче нового сезона «Сити» проиграл «Лестеру» в финале Суперкубка Англии – 0:1.

«Горожане» стартуют в АПЛ гостевым матчем с «Тоттенхэмом» – он состоится 15 августа в 18:30 (мск).

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