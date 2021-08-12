Ромелу Лукаку стал самым дорогим игроком в истории футбола по сумме всех трансферов, которая составляет порядка 341 миллиона евро.
Бельгийский новичок «Челси» опередил по этому параметру таких футболистов, как бразилец Неймар (329 миллионов евро) и португалец Криштиану Роналду (244 миллиона евро).
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«Челси» вернул Лукаку за 115 млн евро
- «Челси» официально объявил о возвращении 28-летнего бельгийца за 115 млн евро. Контракт Ромелу рассчитан до 2026 года.
- Лукаку играл за «Челси» в 2011-2014 годах, но провел только 15 матчей, не забив ни одного мяча. В те годы он дважды покидал клуб на правах аренды, когда его подписывали «Вест Бромвич» и «Эвертон».
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