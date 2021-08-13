«Арсенал» выкатил очень невыгодный прайс на сезонные абонементы для болельщиков. Лондонцы не повышали цены по сравнению с прошлым сезоном, но приобретать абонемент стало менее выгодно. Дело в том, что клуб не попал в еврокубки, и теперь болельщиков ждет 21 домашняя игра – лондонцам было бы гарантировано 26 встреч, выйди они в Лигу Европы.

Самый дешевый абонемент стоит 1048 евро – это почти 50 евро или 4300 рублей за один матч. В то же время чемпион Англии «Манчестер Сити» берет за самый доступный абонемент смешные по английским меркам деньги – 382 евро за сезон или примерно 1270 рублей за матч.

Пьер-Эмерик Обамеянг («Арсенал») и Яфет Танганга («Тоттенхэм») Фото: Getty Images

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Вероятно, одна из причин, почему экономисты «Арсенала» так обнаглели, средняя зарплата в Лондоне – она самая высокая по Великобритании. Лондонцы зарабатывают 727 фунтов (855 евро) в неделю при среднем окладе в 539 фунтов (634 евро) по Соединенному Королевству. Можно полагать, что раз в пару недель жители столицы готовы потратить 50 евро на футбол. Поэтому не стоит удивляться, что в топ-5 клубов с самыми дорогими абонементами – сразу три лондонских: «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Челси». Тот же Манчестер не входит даже в топ-20 городов Британии по зарплатам.

Платежеспособность аудитории – не единственная причина дороговизны абонементов «Арсенала». По клубу сильно ударил ковид, ощутимее, чем по другим участникам АПЛ. Для «Арсенала» присутствие фанатов на трибунах невероятно важно, так как одной из ключевых статей доходов считается матчдэй – он составляет 25% от прибыли. В сезоне-2018/19 средний доход от матчдея приносил лондонцам 3,2 млн. Это самый высокий показатель среди всех европейских топов.

Конечно, на стабильно высокую стоимость абонемента влияют выступления клуба. «Арсенал» провалился в АПЛ и не вышел в еврокубки, недосчитавшись серьезной суммы. Космические ценники за билеты помогут сделать сезон не таким сложным в финансовом плане. А ходить на «Арсенал» все равно будут.

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