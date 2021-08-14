Борьба в АПЛ самая ожесточенная в топ-5: перед стартом сезона претендентов на титул всегда около 4-5. Конечно, фаворитом выглядит «Манчестер Сити», но соперники слишком крутые, чтобы списывать их раньше времени. Герои Eurosport разобрались, кто выиграет чемпионат Англии-2021/22.

Артем Буторин

Чемпионат Англии У «Арсенала» самые дорогие абонементы в АПЛ. Почему? 21 ЧАС НАЗАД

Редактор футбольного раздела

Джек Грилиш, «Манчестер Сити» Фото: Getty Images

На «Этихаде» базируется самая беспроблемная команда Англии. «МЮ» слишком нестабилен на дистанции, у «Ливерпуля» нет денег, чтобы исправить ужасы прошлого сезона (это подтвердил даже Юрген Клопп), «Челси» может столкнуться с синдромом втором сезона. Уж слишком много слухов про своеобразный характер Томаса Тухеля: с эго немецкого тренера сталкивались боссы «Майнца», «Дортмунда» и тем более «ПСЖ». А Роман Абрамович явно не будет меряться шарами с подчиненным.

У «Сити» же все прекрасно – команду и в прошлом сезоне считали почти идеальной. В свежей кампании она стала еще сильнее: Джек Грилиш возьмет на себя часть функций Кевина де Брёйне, а еще заменит бесполезный дриблинг Рахима Стерлинга на самонаводящиеся ассисты. Грилиш – предпоследняя деталь в пазле Пепа Гвардиолы.

АПЛ окончательно превратится в Бундеслигу, когда на «Этихад» подвезут еще и Харри Кейна. Англичанин решит вечную проблему «Сити» с реализацией и досрочно выиграет гонку бомбардиров.

Слабых мест у «Сити» нет: Пеп придумал идеальную тактику, оборона нашла лучшее сочетание, состав скомбинирован и усилен, проблем с игрой на четыре фронта у «горожан» нет, пробуксовки на дистанции – тоже.

Помешать «Сити» может только идеальный соперник – кто-то вроде «Ливерпуля»-2019/20. Но вряд ли «Челси» готов к этому в ближайшем сезоне.

Василий Легейдо

Автор

Джейдон Санчо, «Манчестер Юнайтед» Фото: Getty Images

«МЮ» на старте сезона – образцовый андердог. Пока эксперты прогнозируют, сколько голов положит Ромелу Лукаку и как Джек Грилиш сыграется с Кевином де Брёйне, на команду Уле-Гуннара Сульшера почти не обращают внимания. «Юнайтед» провел трансферную кампанию не хуже главных фаворитов: Джейдон Санчо обеспечит ширину атаки и гарантирует ассисты, Рафаэль Варан компенсирует медлительность Харри Магуайра и отправит в запас легковесного Виктора Линделёфа.

Другие факторы тоже складываются в пользу «МЮ». Португалия вылетела с Евро в 1/8, и Бруну Фернандеш наконец нормально отдохнул от мощнейших нагрузок. «ПСЖ» заполучил Лео Месси и временно отстал от Погба – теперь Поль наверняка останется в Англии. Рэшфорд решился прооперировать плечо – до этого Маркус полтора года терпел боль. К октябрю он восстановится и вернется в состав с новыми силами.

Нестареющий Эдинсон Кавани, кумир Роберто Карлоса Люк Шоу, цепкий Аарон Уан-Биссака и Донни ван де Бек, которому нужно реабилитироваться за слабый дебют – в Манчестере подобрался идеальный состав для чемпионства. Последние 2,5 года Сульшер планомерно перестраивает команду. Титул станет логичным результатом его работы.

Сурен Аванесьян

Автор

Томас Тухель, финал ЛЧ-2021 Фото: Getty Images

На чемпионство «Челси» намекают несколько факторов.

Первый – полноценная предсезонка с Томасом Тухелем. Немецкий тренер переехал в Лондон посреди сезона-2020/21 и точно ограничился в идеях, чтобы достичь быстрого результата и не перегрузить команду тактикой.

Второй – защита. С первого матча Тухеля в АПЛ «Челси» стал лидером лиги по допущенным xG (11,7, если верить UnderStat). Ближайший преследователь, «Брайтон», выхватил на четыре ожидаемых гола больше. Томас поправил защитные трудности лондонцев схемой с тремя центрдефами. Вопреки слухам, на предсезонке коуч от расстановки не отказался.

Третий фактор – рост молодого состава. Тимо Вернер и Кай Хаверц привыкли к темпу АПЛ, Мэйсон Маунт утвердился в роли главной молодой звезды лиги, Рис Джеймс адаптировался к требованиям Тухеля.

Четвертый – покупка стабильного форварда. Речь о Ромелу Лукаку. При Тухеле «Челси» выбил 36 ожидаемых голов в АПЛ, но забил только 25. Бельгиец сократит разрыв.

Денис Ельфин

Автор

В отличие от прямых конкурентов из топ-3, «Ливерпуль» в летнее трансферное окно не стал раскидываться деньгами и сильно менять состав. Единственное усиление пришло из Бундеслиги – Ибраима Конате в связке с восстановившимся ван Дейком обещают стать сильнейшей парой центральных защитников лиги. Большой потерей стал уход Вейналдума в «ПСЖ». Грустно, что Тьяго Алькантара до сих пор тяжело адаптируется к схеме Клоппа. Если испанец не покажет свой сккилл, то скоро уедет из Англии.

Юрген Клопп, «Ливерпуль» Фото: Getty Images

Практически неизменный ростер доказывает, что Клопп доволен своими игроками. Команда провела ламповые сборы в Австрии, и сейчас в составе царит невероятно дружеская атмосфера «золотого «Спартака». «Ливерпулю» будет непросто взять чемпионство в этом году, но убийственное нападение Салах – Фирмино – Мане точно не готово уступать лидерство в самой запоминающейся тройке АПЛ. Многое будет зависеть от удачного старта команды, который должен окрылить красных».

Артем Никулин

Автор

Микель Артета, «Арсенал» Фото: Getty Images

Почему нет? Микель Артета набрался приличного опыта за полтора года сольной карьеры. Плюс учитываем работу помощником у Пепа Гвардиолы в «Сити». Микель показал, что является прагматичным менеджером, готовым адаптироваться под состав и способным исправлять свои ошибки. Это прослеживалось во второй половине прошлого сезона, когда Артета перешел с нерабочей схемы 3-4-3 на классические 4-2-3-1. Еще тренер расчистил состав и отправил балласт по арендам или на выход.

Переход на 4-2-3-1 открыл для лондонцев позицию десятки, которую займет одаренный Эмиль Смит-Роу. Заметно прогрессирует и универсал Букайо Сака (надеюсь, финал Евро для него уже пройденный этап), а Киран Тирни наконец оправился от травм. Хочется рассчитывать на возвращение Пьер-Эмерика Обамеянга и Александра Ляказетта на прежний уровень. Радует и трансферная кампания канониров, нацеленная на приобретение молодых, но опытных футболистов: на «Эмирейтс» приехали Бен Уайт, Нуну Тавареш, Альбер-Мбойо Локонга, возможно, останется Мартин Эдегор.

Весной «Арсенал» был одной из лучших команд АПЛ по набранным очкам – в последних девяти турах набрал 19 очков, больше только у «Ливерпуля» и «Лидса». Плюс качество футбола заметно возросло. Не исключаем фактор календаря, ведь лондонцы вне еврокубков, что заметно упростит график.

«Арсенал» Артеты умеет обыгрывать топ-команды (дважды в прошлом сезоне переиграл «Ливерпуль» и «Челси»), а вместе с этим завоевывать кубки. Так может выложиться по полной в Премьер-лиге, да выиграть чемпионат в стиле «Лестера»?

КТО ВЫИГРАЕТ АПЛ? «Ман Сити» «Ман Юнайтед» «Челси» «Ливерпуль» «Арсенал» Будет сенсация

Чемпионат Англии Лукаку – самый дорогой игрок в истории по сумме трансферов ВЧЕРА В 18:24