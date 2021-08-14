Стали известны оклады самых высокооплачиваемых футболистов «Челси». На первом месте оказался новичок лондонцев Ромелу Лукаку.
Бельгийский форвард зарабатывает в Лондоне 382 тысячи евро в неделю, сообщает The Sun. На втором месте идет немецкий полузащитник Кай Хаверц, который получает 364 тысяч евро. Третий – Н'Голо Канте, каждую неделю его счет пополняется на 340 тысяч. Замыкает десятку хорватский футболист Матео Ковачич с 123 тысячами в неделю, неподалеку расположился чемпион Европы Джорджиньо – 129 тысяч.
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- Лукаку перешел в «Челси» из «Интера» за 115 млн евро.
- В прошлом сезоне футболист провел за миланский клуб 44 матча, забил 30 мячей и сделал 10 ассистов.
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