Защитник сборной Франции Рафаэль Варан официально перешел в «Манчестер Юнайтед». 28-летний футболист подписал с манкунианцами контракт до июня 2025 года.

«Манчестер Юнайтед» – один из самых знаковых клубов мирового футбола, и возможность приехать сюда и сыграть в Премьер-лиге – это то, от чего я не мог отказаться. Я хочу добиться гораздо большего в своей карьере, и я знаю, что присоединяюсь к команде, полной великих игроков, которые будут иметь одинаковую решимость выигрывать матчи и трофеи. Поговорив с тренером, я увидел, какой прогресс достигнут за последние несколько сезонов, и теперь я присоединяюсь к команде, готовой играть на самом высоком уровне. Я сделаю все, чтобы стать частью выдающейся истории этого клуба», – приводит слова Варана официальный сайт

Медиа сообщали, что за 28-летнего футболиста «МЮ» заплатит от 40 до 50 млн евро. Предполагается, что Варан будет зарабатывать на «Олд Траффорд» 12 млн евро за сезон.

Рафаэль играл за «Реал» с 2011 года. С клубом он выиграл 18 трофеев, включая три чемпионата Испании и четыре Лиги чемпионов.

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