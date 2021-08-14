«Манчестер Юнайтед» уверенно переиграл «Лидс» в стартовом туре английской Премьер-лиги-2021/22 со счетом 5:1.

Героями встречи стали Бруну Фернандеш и Поль Погба. Португалец вонзил три мяча в ворота «белых», а неподражаемый француз отметился четырьмя ассистами.

Еще по мячу в составе «Юнайтед» провели Мэйсон Гринвуд и Фред. За «Лидс» забил Люк Эйлинг.

Чемпионат Англии Варан подписал с «МЮ» контракт на 4 года 2 ЧАСА НАЗАД

В стартовом матче сезона Погба превзошел прошлогодний показатель по ассистам – всего три голевых передачи в 26 матчах.

Фернандеш – первый игрок «МЮ», оформивший хет-трик в стартовой игре сезона в рамках АПЛ.

Чемпионат Англии «Манчестер Сити», «МЮ» или «Челси»? Кто выиграет АПЛ 7 ЧАСОВ НАЗАД