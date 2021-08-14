Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии рассказал, что думает о проблеме расизма и почему считает акцию BLM одной из самых важных.

«Расизм – настоящая проблема. Это общественная проблема, вопиющий предрассудок. Это больше, чем оскорбления в социальных сетях. Это определенно важнее футбола. А преклонение колена – это нечто большее, чем просто жест. Речь идет о признании реальности проблемы и требовании перемен. Это символ гордости: гордости за идентичность, гордости за то, что мы используем свою платформу для изменений. Вот почему игроки встают на колено. Так что, если вы болельщик, поддержите это», – приводит слова Фердинанда пресс-служба «Манчестер Юнайтед».

В мае 2021 года болельщик «Вулверхэмптона» публично оскорблял Фердинанда во время матча против «МЮ». Дебошира задержали, а клуб был вынужден извиняться перед Рио.

За «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд провел 455 матчей и забил 8 мячей.

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