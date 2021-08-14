В матче первого тура чемпионата Англии «МЮ» дома разнес «Лидс» – 5:1.

Поль Погба – первый игрок «Манчестер Юнайтед», сделавший 4 голевых передачи в одном матче. В английской Премьер-лиге Поль стал седьмым игроком, которому покорилось это достижение.

В матче против «Лидса» Поль Погба был очень полезен на поле. Он ассистировал Бруну Фернандешу в первом тайме, а во втором Мейсону Гринвуду, еще раз Фернандешу, затем Фреду.

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В прошлом сезоне АПЛ 28-летний Погба сделал всего три голевые передачи в 26 матчах.

«ПСЖ» был заинтересован в подписании Погба в это трансферное окно, но переговоры сорвались.

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