Английская Премьер-лига стартовала на радость всем поклонникам футбола. И уже в первом туре «Манчестер Юнайтед» устроил яркий перфоманс: пять забитых мячей, хет-трик и четыре ассиста Поля Погба. Разбираем самые запоминающиеся моменты матча.

Презентация Варана

«Манчестер Юнайтед» провел презентацию новичка команды Рафаэля Варана прямо перед первым матчем сезона. 28-летний француз вышел на поле «Олд Траффорд» перед началом игры с футболкой команды и поприветствовал болельщиков.

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Вместе с этим «МЮ» опубликовал официальное заявление о переходе футболиста в клуб. Варан подписал соглашение с «дьяволами» до конца июня 2025 года. Он будет выступать под 19-м номером.

Хет-трик Бруну Фернандеша

Бруну фернандеш оформил первый хет-трик за «Манчестер Юнайтед». Фернандеш один раз забил в первом тайме и дважды отличился во втором. На 60-й минуте полузащитник «дьяволов» сделал рывок в штрафную гостей, где после передачи со своей половины поля от Виктора Линделёфа в одно касание переправил мяч в сетку, увеличив разрыв в счете до трех мячей. И тут же попал в историю – он стал первым футболистом «МЮ» с 1977 года, которому удалось забить три мяча в первом туре чемпионата.

Покер из ассистов

Поль Погба в первом матче сезон сделал больше голевых передач, чем за 26 игр прошлого розыгрыша АПЛ. Он стал первым игроком в составе «Манчестер Юнайтед», который сделал четыре ассиста в одном матче. Для этого Полю потребовалось 68 минут. До этого рекорд клуба принадлежал Антонио Валенсии – в матче с «Вулверхэмптоном» в 2011 году футболист сделал хет-трик из результативных передач. В английской Премьер-лиге Погба – седьмой игрок с подобным достижением.

Дебют звездного новичка

Джейдон Санчо не попал в стартовый состав на игру с «Лидсом». Сульшер держал одно из самых громких летних приобретений на скамейке вплоть до 75-й минуты. Этому есть разумное объяснение. Уле-Гуннар уже заявлял, что Санчо не набрал необходимую форму и вряд ли будет появляться на поле с первых минут.

«МЮ» Санчо достался за 85 миллионов евро. Джейдон является воспитанником академии «Манчестер Сити», но за «горожан» так и не сыграл ни одного матча. Перед матчем с «Лидсом» фанаты «Манчестер Юнайтед» вывесили в городе красный баннер с изображением Санчо и подписью «Добро пожаловать в правильный Манчестер». Вот так болельщики потроллили соперников из «Сити».

Бруну Фернандеш и Джейдон Санчо, «МЮ» Фото: SID

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