Главный тренер «Ливерпуля» шокировал английских болельщиков еще во время предсезонки. Все дело в том, что немец стал появляться на публике без своего привычного и ранее необходимого аксессуара – очков. Одним болельщикам действительно зашел новый имидж. Другие фаны мерсисайдцев решили, что Клопп без очков выглядит непривычно и даже способен приносить неудачу.

Почему Клопп избавился от очков?

Впервые коуч «Ливерпуля» появился без очков на сборах в Австрии. Тогда особо внимательные фанаты решили, что Клопп снова сломал очки – это несчастье случалось с тренером мерсисайдцев довольно часто. Но после встречи между «Ливерпулем» и «Норвичем» стало понятно, что Клопп вообще перестал ими пользоваться.

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На самом деле причина очень проста. Юрген во время летнего отпуска сделал банальную операцию по исправлению зрения. Теперь его глаза видят даже линии офсайда без ВАР, а врачи утверждают, что зрение все равно стоит беречь и носить очки в затемненных помещениях или вечером.

Юрген Клопп Фото: Getty Images

Как отреагировали болельщики?

В социальных сетях под фотками Клоппа сразу посыпались комментарии пользователей о том, как им непривычно и странно видеть главного тренера без любимых очков. Было мнение о том, что Юрген без очков выглядит, как Месси в форме «ПСЖ» – слишком неправильно. Кто-то даже высказал мнение о том, что Юрген без них смотрится моложе и свежее.

Однако далеко не все фанаты «Ливерпуля» порадовались за главного тренера команды. Особенно недовольны были самые суеверные болельщики. Они решили, что всю удачу «красным» приносили именно очки Юргена. Поклонники мерсисайдской команды вспомнили экс-наставника Рафаэля Бенитеса – однажды он тоже решился на смену имиджа, отрастил знаменитую бородку, и в команде начались тяжелые времена. А это непременно означает, что на клуб обрушится 100 напастей.

Клопп перестанет сотрудничать с компанией очков?

Два года назад официальный сайт Бундеслиги собрал пять главных моментов в истории матчей «Баварии» и дортмундской «Боруссии». В топ попали последствия игры 26 февраля 2011 года, когда «Дортмунд» впервые за 19 лет обыграл «Баварию» в Мюнхене (3:1), а Нури Шахин так радовался, что сломал Юргену Клоппу очки Eschebach Titanflex. В итоге компания заключила с тренером рекламный контракт.

Клопп продолжал носить очки этой фирмы, даже когда переехал в Англию. Но, похоже, что теперь дело будет обстоять так же, как у Лео Месси и компании Gillette– скорее всего, контракт не будет продлен. Ведь мир потерял тренера Юргена-очкарика и получил иную версию в обновленной комплектации.

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