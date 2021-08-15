«Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Сити» (1:0) в первом туре АПЛ.

«Тоттенхэм» и «Сити» выдали горячий первый тайм. «Горожане» с самого начала понеслись атаковать и уже на первых минутах упустили несколько убойных шансов. «Шпоры» первую треть тайма отсиделись в обороне и далее начали отвечать. Гости тоже упустили несколько опасных моментов. До конца тайма шла игра на встречных курсах, но никто так и не забил до перерыва. Одним из лучших в первом тайме выглядел новичок «Сити» Джек Грилиш.

Во второй половине матча преимущество отошло к «Тоттенхэму», который разрывал соперника контратаками. Одна из них завершилась голом на 55-й минуте. Хынмин Сон пролетел по правому флангу, сместился в центр и из-за штрафной вонзил эффектный мяч в угол. «Ман Сити» явно потерялся во втором тайме и создавал моменты намного реже, чем в первом. Гол Сона так и остался единственным до конца матча.

Чемпионат Англии Гвардиолу очаровала стая летящих гусей. Увидел в них сходство с футболом 12/08/2021 В 11:06

Харри Кейн не попал в заявку на матч, его хантят «горожане».

«Тоттенхэм» четвертый раз подряд дома обыграл «Ман Сити».

Джек Грилиш дебютировал за «Манчестер» в АПЛ.

Чемпионат Англии Стали известны зарплаты в «Сити» – Зинченко получает меньше всех 11/08/2021 В 16:53