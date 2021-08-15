«Тоттенхэм» в четвертый раз подряд обыграл дома «Манчестер Сити» и на этот раз вскрыл главную проблему «горожан» – отсутствие центрфорварда. Команда Пепа Гвардиолы атаковала большую часть матча, но не забила ни одного. «Сити» создал кучу моментов и превзошел соперника по атакующим показателям, но сухое поражение – сигнал о том, что Гвардиоле срочно нужен Харри Кейн, которого клуб хантит все лето.

Заявка «шпор» на игру сияла отсутствием главной звезды: Кейн устал сидеть без трофеев и все лето соблазняется от предложений «Ман Сити». «Горожане» дают за 28-летнего страйкера сильно больше 100 млн евро, но «Тоттенхэм» отклоняет все офферы. Но отсутствие Харри не лишило команду нападения. «Тоттенхэм» всю игру разрывал соперника контратаками и часто создавали острые моменты. Главным оружием Нуну Санту остался Хынмин Сон. Кореец вместе с воздушными Лукасом Моурой и Стивеном Бергвейном выглядел не менее опасно, чем в паре с Кейном.

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В прошлом сезоне англичанин и кореец показали огненную статистику: на двоих выполнили 64 результативных действия в АПЛ и постоянно ассистировали друг другу. Форварды превратились в киллеров и как будто вообще не нуждались в остальных партнерах. Казалось, что отсутствие Кейна похоронит «Тоттенхэм», но Сон адаптировался к новым партнерам и мощно выступил против «Ман Сити». Кореец мучил защитников: вонзил единственный мяч, нанес пять ударов и очень опасно подавал угловые в первом тайме.

Его оруженосцы Моура и Бергвейн тоже проявили себя, особенно Лукас. Бразилец оказался ключевым игроком при выходе из обороны: протаскивал на скоростном дриблинге мяч с середины поля до финальной трети и часто генерировал моменты для партнеров. Голландец показал себя не так ярко. Ему не хватило скиллов, чтобы реализовать выход один на один во втором тайме и окончательно похоронить соперника. Но нападающие «Тоттенхэма» все равно полностью затмили отсутствие Кейна, в отличие от исполнителей «Манчестер Сити».

Команда Гвардиолы полетела в атаку и за первые пять минут создала два шикарных момента. Сначала Илкай Гюндоган промазал со штрафного – стандарт в смелом дриблинге заработал Джек Грилиш. Следом к «горожанам» упал угловой, после которого Фернандиньо не забил в пустые: Уго Льорис ошибся на выходе и пролетел мимо мяча, бразилец не попал головой в рамку практически из вратарской.

Промахи можно сослать на начало матча, но уверенность в реализации так и не пришла к «Сити». Еще одним чудовищным промахом отметился Рияд Марез на 35-й минуте: алжирец в касание пробил почти из чужой вратарской, но не попал в створ и оставил Рахима Стерлинга без ассиста. Команда закончила первый тайм с восемью ударами, но ни разу не попала в створ, хотя сразу пять выстрелов полетело из штрафной. «Горожане» без проблем вскрывали защиту «Тоттенхэма», особенно с левого фланга, где разрывал Грилиш.

Джек Грилиш, «Манчестер Сити» Фото: Getty Images

Вторая 45-минутка принесла «Ман Сити» еще 10 ударов, часть из них даже дошла до Льориса – четыре выстрела в створ. Старания «горожан» не принесли голов, зато подарили еще несколько эффектных промахов. Команда так же без проблем проникала в чужую штрафную, но не завершала даже самые очевидные подходы.

«Манчестер Сити» закончил игру с xG 2,11, 18 ударами (10 из штрафной и один вообще из вратарской) и нулем голов. «Горожане» часто медлил у ворот (пять заблокированных выстрелов) либо же допускали удивительные промахи. Команда Пепа очень легко пролезала в чужую штрафную через передачи (12 ключевых за игру) и дриблинг (18 успешных обводок), но тормозила в завершении. Тревожную ситуацию изменит подписание Харри Кейна, за которым «Ман Сити» охотится все лето. Он нужен «горожанам» сильнее, чем «Тоттенхэму».

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