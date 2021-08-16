Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард, вероятнее всего, снова перейдет в «Вест Хэм» на правах аренды.
Такой инсайд дал не Фабрицио Романо, а официальный сайт АПЛ, который в профиле Лингарда уже внес информацию о новом клубе игрока в сезоне-2021/22. Ни одна из сторон возможной сделки пока не объявляла о переходе.
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- В прошлом сезоне Лингард провел 16 матчей за «Вест Хэм» в АПЛ, забил 9 мячей и отдал 5 ассистов. В составе «МЮ» игрок успел провести 3 игры перед отбытием в Лондон.
- Лингард – воспитанник «Манчестер Юнайтед», он выступает за основу клуба с сезона-2014/15.
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