В конце 2018 года Уле-Гуннара Сульшера назначили коучем «МЮ», чтобы улыбчивый норвежец разрядил атмосферу и нестыдно завершил сезон. Герой финала ЛЧ-1998/99 вцепился в этот шанс, выдал мощную победную серию, грохнул «ПСЖ» в гостях и дополз до четвертьфинала ЛЧ. После такого старта Сульшера начали воспринимать как спасителя: чудесные 3:1 в Париже еще долго были ответом на любую критику.

Один удачный матч обеспечил Уле-Гуннару полноценный контракт и кучу времени на адаптацию и эксперименты. В результате норвежец стал самым амплитудным коучем Европы. Он гасил «Челси», но сливал «Уотфорду» и «Бёрнли». Становился третьим после праймовых «Ливерпуля» и «Сити», но с отставанием аж в 15 очков. Бодро начинал группу в ЛЧ, но нелепо уступал туркам. Доходил до финала ЛЕ, но отдавал трофей андердогам из испанского села.

Сульшер тренирует «МЮ» уже дольше, чем ЛВГ и Моуринью, но никто до сих пор не знает, насколько он мощный тренер. С одной стороны, Уле-Гуннар явно не физрук: много раз выводил команду из кризисов, занимал достойные места в АПЛ, реально претендовал на пару кубков. С другой стороны, с норвежцем «дьяволы» ни разу не бились за золото Премьер-лиги, то есть глобально он мало чем отличается от Жозе и Луи.

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Выстраивая ловушки для топов, Сульшер слишком часто спотыкается на середняках и андерах. Уже очевидно, что дальше такой подход не прокатит: индульгенция после «ПСЖ» давно сгорела, а трансферы «МЮ» обязывают сражаться за трофеи. Вот лишь три факта об активности «дьяволов» на рынке:

При Сульшере «МЮ» не потерял никого из реальных лидеров. С натяжкой можно упомянуть лишь Лукаку, но он не был ключевым игроком – это подтверждает даже первичная статистика. При этом клуб сохранил Погба: да, Поль многовато рефлексирует, но он нужен Сульшеру, а в «МЮ» уважают желания тренера.

За все трансферные окна при Уле-Гуннаре «Юнайтед» ушел в минус примерно на 320 млн евро. Продажа Лукаку так и осталась единственной жирной сделкой на выход (74 млн), а вот сочных покупок было предостаточно: от Ван де Бека до Магуайра, от Биссаки до Фернандеша, от Варана до Санчо. Сульшер показывает пальцем, клуб выделяет бюджет – Уле явно доволен.

Сегодняшний сквад «МЮ» стоит почти миллиард евро – это сильнейший ростер со времен сэра Алекса и один из самых мощных в XXI веке. Два достойных вратаря, солидный выбор в атаке (сохранили даже Кавани, затащившего финиш сезона), абсолютнейшее разнообразие в полузащите – Уле получил идеальную обойму. По Transfermarkt «дьяволы» идут третьими в АПЛ за «Сити» и «Челси», но если брать среднюю стоимость одного игрока, то выше Сульшера только Пеп – это характерно.

Уле-Гуннар Сульшер, «Манчестер Юнайтед» Фото: Getty Images

Уле-Гуннар приходил в зашлакованный и депрессивный клуб, который тотально устал от режима Моуринью. За 2,5 года Сульшер справился с важной миссией – изменил атмосферу вокруг «МЮ» и не дал команде опуститься туда, где сейчас бултыхается «Арсенал».

Теперь пора подниматься выше и расстраивать экспертов-прогнозистов BBC. Ни один из них не поставил «Юнайтед» на первое место по итогам сезона и лишь двое допустили, что «дьяволы» будут в двойке. Для джокера Сульшера это идеальная позиция – в него никто не верит, а он выскочит и всех шокирует. Но нужно помнить, что другого шанса уже нет. Если Уле снова облажается и ничего не выиграет, монстры из «МЮ» поставят нового тренера – и это будет справедливо.

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