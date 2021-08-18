У «Челси» состоялась открытая тренировка на «Стэмфорд Бридж». На ней болельщикам была представлена возможность спрогнозировать счет предстоящего матча АПЛ с «Арсеналом».

Один из фанатов, взяв микрофон, вместо прогноза сделал резкое заявление: «Давайте поступим правильно. Нужно убрать Вернера из клуба». Публика встретила это высказывание недовольным гулом.

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Следует отметить, что Вернер присутствовал на этой тренировке. Голос, усиленный микрофоном, был громким, и он наверняка все слышал. Это вызвало у него улыбку.

В прошлом сезоне чемпионата Англии Вернер забил 6 голов в 35 матчах.

Немец выступает за «Челси» с 2020 года.

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