Футбольный рынок эпохи ковида просел по финансам, но на второе лето пришел в норму по числу трансферных саг. Месси и «Барселона» не сумели развести Ла Лигу, и аргентинец оформил самый громкий переход XXI века – за перемещением шестикратного обладателя «Золотого мяча» из Каталонии в Париж следили миллионы.

Санта-Барбара с уходом Лео из «блауграны» началась еще в прошлом году. Поначалу казалось, что чета Месси в очередной раз выбивает из «сине-гранатовых» более выгодный контракт, но знаменитый факс и последующее интервью с жесткой критикой руководства клуба в лице президента Жозепа Бартомеу убедили в серьезности намерений аргентинца.

Жару на рынке многие футбольные фанаты любят больше, чем яркие победы родной команды. Саги с участием Джека Грилиша и Джейдона Санчо тоже стали предметом пристального внимания болельщиков и журналистов. Обоих английских талантов не первое трансферное окно связывали с переходом в один из местных грандов, и парни добились своего.

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Джейдон Санчо, Джек Грилиш Фото: Getty Images

Грилиш вернул родную «Астон Виллу» в АПЛ, угнал в «Сити» за 117,5 млн евро и стал самым дорогим англичанином в истории, а Санчо приземлился в красной части Манчестера – «Боруссия» кэнселила «дьяволов» все прошлое лето, но через год пошла на уступки и отправила юнца на родину за 85 млн евро.

Громкие переходы прошли без скандалов, но главную трансферную сагу Англия приберегла на конец августа. Страйкер «Тоттенхэма» Харри Кейн перед Евро открыто заявил об амбициях сменить команду ради шанса на трофеи и заигрывал с «Манчестер Сити» – в интервью Гари Невиллу воспитанник «шпор» назвал полузащитника «горожан» Кевина де Брёйне идеальным партнером для любого нападающего.

Долгое возвращение капитана английской сборной к тренировкам с клубом стало главной темой местных таблоидов – Харри всего лишь взял пару лишних дней отпуска и отбыл обязательный карантин, а его принялись подозревать в забастовке. Кейн через инстаграм заверил фанатов в приверженности, но у северолондонских поклонников уже был неприятный опыт бунта футболиста.

Забастовка

В 2008 году болгарский нападающий Димитар Бербатов продавил переход в «Манчестер Юнайтед» в заключительный день трансферного окна. «Красные дьяволы» заплатили за страйкера 38 млн евро – приличные деньги по тем временам, хотя президент «Тоттенхэма» Даниэль Леви не собирался отпускать игрока вовсе.

Димитар Бербатов Фото: Getty Images

Болгарин был близок к трансферу в команду сэра Алекса Фергюсона еще в 2007-м, всего через год после переезда в Англию. Тогда сделка не состоялась, так что следующим летом Димитар был настроен решительно и взял дело под собственный контроль: форвард провел на скамейке первый матч сезона, а в двух следующих встречах отказался играть. Леви пришлось пойти на уступки.

Фанатский гнев

Из-за повышенного внимания прессы и объемов свободных финансов АПЛ чаще всего генерирует трансферные саги. С приходом в «Челси» Романа Абрамовича «синие» стали регулярными героями подобных историй. В 2004-м, на следующий год после покупки клуба российским бизнесменом, лондонцы пытались организовать самую крутую английскую полузащиту в истории и пригласили капитана «Ливерпуля» Стивена Джеррарда.

Исполнительный директор «Челси» Питер Кеньон пришел к «красным» с чеком на 23 млн евро и предложил закрыть сделку побыстрее в интересах всех сторон. Стиви Джи взял четыре дня на раздумья и остался в родном клубе. В 2005-м история повторилась, но на этот раз англичанин соблазнился шансом играть под руководством Жозе Моуринью. «Ливерпуль» только что выиграл Лигу чемпионов, но завершил сезон на пятой строчке – «синие» на тот момент были более амбициозны.

Стивен Джеррард Фото: Eurosport

Джеррард понимал, что потенциально лишится статуса легенды родной команды, но даже не подозревал, насколько разгневает болельщиков. Казалось, что для заключения сделки остаются простые формальности, а «Ливерпуль» выпустил официальное заявление – клуб заверил, что потратит деньги с продажи капитана грамотно.

Сам Стив в этот момент сидел дома и, с его слов , «поедал парацетамол, как конфетки». По телику показывали, как болельщики «красных» сжигают майки с его фамилией у ворот «Энфилда» и расписывают забор тренировочной базы клуба словом «иуда». В конце концов игрок поговорил с семьей и понял, что никакие трофеи в «Челси» не стоят предательства «Ливерпуля».

Давление через прессу

В 2016-м Поль Погба вернулся в «Манчестер Юнайтед» в статусе самого дорогого игрока планеты, но за пять лет так и не реализовал потенциал на клубном уровне. Чемпион мира-2018 в составе сборной Франции вступил в заключительный год действующего контракта с «красными дьяволами», а разговоры о его уходе идут уже давно.

Поль Погба Фото: Getty Images

Агент полузащитника Мино Райола регулярно отмечает, что игрок чувствует себя несчастным. Делец каждый год говорил о готовности организовать исход Погба, а до пандемии хвастался интересом к клиенту со стороны «Реала». Нытье Мино не помогло, и в 2019 году Поль лично обратился к медиа и заявил о желании получить «новый вызов в новом месте». Открытость Погба не впечатлила владельцев «МЮ», спустя два года француз в команде.

Выдуманные болячки

В 2015-м Рахим Стерлинг продавил уход из «Ливерпуля». В апреле агент организовал англичанину большое интервью с BBC, в котором тот подмигнул «Арсеналу» и подтвердил интерес со стороны «канониров». Ранее он отказался от нового контракта «красных» с почти трехкратным увеличением оклада – англичанин заверил, что дело не в деньгах.

Уже летом футболист устроил бойкот – заявил тренеру мерсисайдцев Брендану Роджерсу, что не собирается играть под его руководством и не поедет в предсезонный тур. Футболиста задело, что коуч не воспринял всерьез его слова об амбициях поиграть в другом клубе. На этом 20-летний спортсмен не остановился – отказался тренироваться, внезапно сославшись на фантомные боли. Шантаж сработал, следующий сезон Стерлинг начал игроком «Манчестер Сити».

Нарушение обещаний

«Ливерпуль» не всегда шел на поводу у скандалистов. В 2014 году «красные» упустили титул АПЛ в гонке с «горожанами» и отправили Луиса Суареса в «Барселону» на своих условиях. Форварду не пришлось прибегать к ультиматумам, боссы мерсисайдцев не готовы были снова воевать с игроком: он продемонстрировал взрывной характер в 2013-м, когда «Арсенал» сделал то самое предложение в 40 миллионов и один фунт.

Suarez Liverpool Фото: Imago

Эль Пистолеро бичевали в прессе после расистского скандала с Эвра, и он отчаянно хотел сбежать от токсичной обстановки. Им интересовался «Ювентус», но и переезд внутри Англии устраивал страйкера. Суареса обещали отпустить в случае непопадания в Лигу чемпионов, игрок был уверен в наличии пункта об отступных в контракте с командой – исход переговоров с «Арсеналом» привел его в бешенство, и за несколько дней до старта нового сезона уругвайца отправили тренироваться в одиночестве. На помощь пришел Джеррард: кэп убедил Луиса порвать лигу и заслужить переход в более статусную команду, чем «канониры».

Увольнение по СМС

Трансферные саги не всегда разжигают пресса, агенты или игроки. В самых невероятных случаях добавить огня может тренер, как это случилось в кейсе Диего Косты. Испанский страйкер мощно начал карьеру в «Челси», но в 2017-м рассорился с Антонио Конте.

О готовности клуба избавиться от него Коста узнал необычным способом: получил от Конте сообщение, что не входит в его планы. Позже Антонио рассказал , что его взбесило поведение страйкера по ходу последнего совместного года – форвард клянчил переезд в Китай или возвращение в «Атлетико».

Обход правил

В некоторых случаях комично выглядят все действующие стороны. В 2005 году защитник «Арсенала» Эшли Коул спалился на тайных переговорах с «Челси» за спиной у «канониров». Игрок, его агент, Жозе Моуринью и исполнительный директор «синих» обсудили возможный трансфер в номере лондонского отеля, но переход не состоялся – кто-то сдал заговорщиков.

«Арсенал» затаил обиду на воспитанника и не сделал ничего, чтобы предотвратить хейт фанатов в адрес игрока. Представитель футболиста Джонатан Барнетт лишился лицензии на полтора года – именно столько Коулу пришлось дожидаться переезда в синюю часть Лондона.

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