Главный тренер «Тоттенхэма» Нуну Эшпириту Санту прокомментировал состояние нападающего сборной Англии Харри Кейна.

«Прежде чем выпустить футболиста на поле, мы должны убедиться во всех аспектах – в физической и ментальной готовности. Поддерживаем всех игроков одинаково. Конечно, Харри пользуется полной поддержкой команды. Его физика становится лучше с каждым днем, он присоединится к общей группе в пятницу (20 августа). В субботу (21 августа) мы примем решение, кто попадет в заявку на следующий матч чемпионата.

Возможно, я единственный, кому плевать, что пишут и говорят за пределами поля. При всем уважении это не имеет никакого значения. Важно лишь то, что происходит здесь, и пока Харри – наш футболист. Мы правда не обращаем большого внимания на то, что говорят о ситуации с Харри. Кейн – один из лучших игроков мира, нам повезло, что он в нашем клубе», – цитирует португальца The Guardian

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Харри Кейн остался в Лондоне и не полетел с «Тоттенхэмом» на выездной матч раунда плей-офф квалификации Лиги конференций УЕФА против португальского «Пасуш де Феррейры».

Кейн вернулся к тренировкам с основной командой «шпор» в пятницу, 13 августа, но не принимал участие во встрече первого тура Премьер-лиги против «Манчестер Сити» 15-го числа.

28-летний нападающий бастовал против руководства лондонского клуба и требовал продать его в другую команду. Контракт Кейна действует до конца сезона-2023/24.

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