Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп встретился с основателем сообщества ЛГБТ-болельщиков «красных» Полом Аманном, чтобы обсудить инцидент с гомофобной кричалкой из матча первого тура АПЛ с «Норвичем».

Фанатское объединение ЛГБТ-болельщиков «Ливерпуля» возмутила песня «Мальчики напрокат», которую болельщики «красных» исполняли на игре в Норвиче. После скандального инцидента Клопп и Аманн встретились, чтобы обсудить влияние таких историй на представителей ЛГБТК+.

«Сначала всем вместе петь You'll Never Walk Alone, а затем вдруг услышать «Мальчики напрокат» – это как если бы вас облили ведром холодной воды с точки зрения эмоционального состояния. Потому что это такая ненужная и гнусная песня, которая оставляет равнодушными слишком много фанатов-геев. И это неправильно», – заявил Пол Аманн.

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Юрген Клопп поддержал представителя Kop Outs и попросил фанатов больше не исполнять эту песню. «Итак, теперь мы можем решить: это больше не наша песня. Не уверен, что меня слушают, но было бы неплохо. Я не хочу больше это слышать по многим причинам. С точки зрения игрока или тренера, я могу сказать, что эти песни нам тоже не помогают. Это похоже на трату времени. Просто забудьте о ней и попробуйте другую песню», – приводит слова Клоппа официальный сайт «Ливерпуля»

Kop Outs – это официальное фанатское объединение ЛГБТ-болельщиков «Ливерпуля», которое поддерживается клубом. Сообщество было основано в 2016 году, чтобы дать голос сторонникам ЛГБТК+, представлять их интересы и повышать осведомленность о проблемах, с которыми они сталкиваются.

«Ливерпуль» стартовал в чемпионате Англии-2021/22 с разгромной выездной победы над «Норвичем» – 3:0. Во втором туре АПЛ «красные» примут «Бёрнли» на «Энфилде». Стартовый свисток – 21 августа в 14:30 (мск).

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