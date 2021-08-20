«Арсенал» официально объявил о переходе Мартина Эдегора из «Реала».

Контракт норвежца с лондонским клубом рассчитан до июня 2026 года. По информации журналиста Фабрицио Романо, трансфер обошелся «Арсеналу» в 40 миллионов евро плюс бонусы. В новом клубе Эдегор будет выступать под номером 8.

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Мартин Эдегор провел в составе «Арсенала» вторую половину минувшего сезона на правах аренды.

За это время норвежец сыграл в АПЛ 14 матчей, забил один мяч и сделал 2 ассиста.

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