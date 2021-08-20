Колумбийский полузащитник Хамес Родригес столкнулся с проблемами в «Эвертоне» спустя всего год после перехода в ливерпульский клуб – новый тренер «ирисок» Рафаэль Бенитес не рассчитывает на игрока и не планирует выпускать его на поле в этом сезоне.

«Эвертон» готов продать Хамеса, но достойных предложений по нему пока не поступало. Впрочем, самого футболиста неопределенная ситуация с будущим, похоже, не беспокоит. В ходе одного из последних прямых эфиров на стриминг-платформе Twitch Родригес намекнул, что вообще не следит за своей командой.

«Я даже не знаю, с кем играет «Эвертон» в ближайшие выходные. Подскажите, пожалуйста?», – заявил Хамес. Его слова приводит журналист Николо Скира.

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Хамес Родригес перешел в «Эвертон» из «Реала» 7 сентября 2020 года.

В минувшем сезоне АПЛ колумбиец провел на поле 23 матча, в которых забил 6 мячей и отдал 4 ассиста.

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