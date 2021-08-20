Первый – Майк Фелан, помощник главного тренера, который выступал за клуб с 1989-го по 1994-й, помогал руководить резервистами, а в 2008-м получил должность ассистента в основе. Он покинул «Юнайтед» после назначения Дэвида Мойеса, но в 2018-м Сульшер исправил несправедливость и пригласил лысого коуча обратно. При Ферги именно Фелан вел тренировки, пока шотландский менеджер оценивал происходящее со стороны. Уле-Гуннар придерживается той же тактики и делегирует 58-летнему помощнику множество повседневных обязанностей.

Кроме Майка, в «Манчестер» вернулся Даррен Флетчер, один из невоспетых героев 2000-х. Вместе с Пак Чжи Суном, Майклом Кэрриком и Джоном О’Ши он часто оставался в тени и выполнял роль второго плана на фоне главных селебрити – Скоулза, Ван Нистелроя, Руни, Роналду, Тевеса. Однако Фергюсон ценил Флетча именно за скромность и работоспособность. Теперь те же качества привлекли новых боссов «МЮ»: в октябре 2020-го Даррена позвали тренировать команду до 16 лет, в январе 2021-го повысили до взрослого состава, а в марте назначили техническим директором.

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Раньше такой должности в «Юнайтед» не существовало – ее внедрили проникшиеся идеями Сульшера владельцы, чтобы вытащить клуб из бюрократического хаоса и бессистемного развития. Одновременно с Флетчером «МЮ» объявил о назначении первого в истории спортивного директора – важный пост занял Джон Мерто, который раньше возглавлял отдел развития футбола и следил за талантливой молодежью. В новой иерархии Даррен выступает посредником между тренерским штабом и руководством. Он одновременно взаимодействует с Мерто и Сульшером, мониторит подготовку основной команды, вдохновляет игроков, формулирует трансферные цели и долгосрочную стратегию.

По информации The Athletic, Флетчер впечатлил директоров еще в январе 2021-го, когда посетил их ложу на матче против «Ливерпуля». Мужчин в костюмах восхитил эмоциональный интеллект бывшего футболиста – способность понимать желания, мотивацию, намерения других людей и направлять их эмоции в нужное русло для решения практических задач. Раньше «МЮ» часто не хватало футбольной перспективы при оценке потенциальных новичков. Эд Вудворд гнался за громкими именами и приглашал футболистов, которые затем проваливались. Назначение Флетчера – попытка распределить обязанности так, чтобы на первом плане оставалась команда, а не маркетинг и реклама.

«Даррен работает с основой каждый день, – объяснил новые обязанности экс-одноклубника Рио Фердинанд. – Его задача – посвящать Джона Мерто в спортивный процесс. Когда они хотят подписать игрока, то в первую очередь нужно оценить его способность вписаться в состав и повлиять в будущем на командную динамику». С помощью технического директора боссы «МЮ» надеются внести баланс между бизнесом и футболом, приблизить руководство к раздевалке и оценить, чего на самом деле не хватает для титулов.

Даррен Флетчер на тренировке «МЮ» Фото: Getty Images

Чтобы понять ценность Флетча для «Манчестера», нужно вспомнить его игровую карьеру. Шотландский полузащитник занимался в академии клуба с 11 лет, а в заявку на игру впервые попал в сезоне-1999/2000, когда ему было всего 16. Он чуть не стал самым молодым дебютантом в истории «Юнайтед», но правила АПЛ не позволили выйти на поле пареньку без профессионального контракта. Следующие несколько лет тинейджер страдал от травм и даже сломал ногу, но Фергюсон не забыл про воспитанника и все-таки выпустил того на поле в марте 2003-го.

Сначала Флетчера считали сменщиком Дэвида Бекхэма на правом фланге, но скоро шотландец переместился в центр поля. Закрепиться в основе не получалось – приходилось на одной позиции конкурировать с амбициозным и наглым Роналду, а на другой – с великими Скоулзом и Кином. Но Даррен не беспокоился из-за недостатка игровой практики – он с детства проникся фанатичной преданностью клубу и выполнял любые указания тренера. Если Ферги усаживал Флетча в запас после потрясающего перфоманса в предыдущей игре, тот не обижался, а терпел и ждал следующего шанса.

«Некоторые болельщики воспринимают игру Даррена как должное, – рассуждал сэр Алекс. – Он не всегда попадает в старт, но каждый раз, когда нам предстоит напряженный отрезок или важный матч, я обращаюсь именно к Флетчу, и он выкладывается по полной. Он осознает свои сильные стороны и не пускается в дриблинг при каждой возможности. Даррен – умный игрок, который умеет действовать просто: отбирает мяч, тащит его и отдает пас».

Даррен Флетчер и Алекс Фергюсон Фото: Getty Images

Больше всего Даррен восхищался брутальным и мужественным Роем Кином. Тот практически воспитал тощего шотландца с огромными глазами. В 2005-м капитан раскритиковал Флетчера в скандальном интервью, но после ухода из «Манчестера», наоборот, похвалил: «Если в последние два-три года я и оценивал высоко какого-то игрока, то это Флетч». Кин даже влепил наследнику пару затрещин, когда тот слишком долго залипал в телефон в раздевалке. Зато когда Даррен вернулся в состав после двухмесячного отсутствия из-за травмы, Рой поприветствовал его громче всех.

«Однажды он сказал мне, что мог бы играть еще 10 лет, учитывая, что я выполнял за него всю работу, – вспоминал шотландец. – Для меня это была лучшая похвала. Он общался со мной жестко, но честно. Девять из десяти раз, когда мы обсуждали мою игру, он хвалил меня. Если я опаздывал, он напоминал об этом. Если я неточно пасовал на тренировке, он ругал меня». Жесткая школа Кина и Фергюсона сформировала стоическое отношение Флетчера к трудностям. После ухода Роя тренер по-прежнему не гарантировал Даррену место в основе – теперь он конкурировал с Кэрриком, Андерсоном и Харгривзом.

Большинство болельщиков «МЮ» не назовут Флетча даже в топ-5 героев той эпохи, хотя именно его самоотверженность и универсальность позволяли команде доминировать в АПЛ с 2006-го по 2009-й. В сезоне-2008/09 голы Даррена принесли «Юнайтед» пять очков в матчах против «Ньюкасла», «Портсмута» и «Эвертона» – без них чемпионы вряд ли обошли бы «Ливерпуль». На следующий год «Манчестер» уступил титул «Челси», но дубль Флетчера против «Ман Сити» в сентябре 2009-го остался одним из самых ярких моментов в современной истории дерби.

Даррен Флетчер после гола «Манчестер Сити» Фото: Getty Images

Несмотря на такой вклад, полузащитник никогда не наглел и не ставил ультиматумов сэру Алексу. Он провел за «МЮ» 342 матча, но наверняка играл бы намного чаще, если бы не проблемы со здоровьем. В 2011-м выяснилось, что у Флетча язвенный колит – воспаление слизистой оболочки толстой кишки, которое приводит к сильным болям, лихорадке, потере веса и серьезным нарушениям пищеварения. Впервые симптомы проявились еще в 2008-м, но Даррену казалось проявлением слабости жаловаться на плохое самочувствие.

«Я вел себя легкомысленно, – признался шотландец. – Но когда выступаешь за «МЮ», то считаешь себя неприкасаемым. Несколько лет я обсуждал это только с близкими родственниками и скрывал от всех в клубе. Мне было трудно объяснять, почему я опаздываю на тренировки, плохо выгляжу, постоянно бегаю в туалет. Приходилось врать людям в лицо». Когда Флетчер наконец признался, то испытал огромное облегчение. Из-за болезни он не выступал почти полтора года (с конца сезона-2010/11 до января 2013-го) и наконец решился на операцию.

Он восстановился в декабре того же года, но Ферги уже ушел на пенсию, а Мойес не справлялся с руководством. Конец карьеры Флетчера в «Юнайтед» получился скомканным – пришедший летом 2014-го Луи ван Гал сначала назначил его вице-капитаном, но потом разочаровался из-за слабой физической формы и уже зимой отпустил Даррена в «Вест Бромвич» свободным агентом. Даррен еще четыре года барахтался на границе Премьер-лиги и Чемпионшипа, а затем сосредоточился на обязанностях телевизионного эксперта.

Любого другого футболиста такое стремительное падение вогнало бы в депрессию, но Флетчер все равно гордился: за 20 лет в «МЮ» он прошел путь от резервиста до пятикратного чемпиона Англии и победителя Лиги чемпионов. Теперь он влияет на успехи родного клуба уже в качестве технического директора. Именно подробная презентация шотландца убедила Рафаэля Варана отказаться от других вариантов и подписать контракт с «Юнайтед». Пока Вудворд договаривался с «Реалом», Флетчер и Мерто соблазнили игрока так, что тот даже не посмотрел в сторону «ПСЖ» и «Челси».

Однако деятельность Даррена не ограничивается привлечением новичков. Его соотечественник Скотт Мактоминей признался, что за последнее время именно Флетчер и Фергюсон оказали самое большое влияние на его карьеру. «Даррен потрясающе взаимодействует с командой, – сказал полузащитник. – Его появление – глоток свежего воздуха, и все игроки прислушиваются к нему. Он был классным футболистом и теперь дает нам ценные советы». Такое поведение Флетчера резко контрастирует с отстраненностью Вудворда, который уделял внимание только бизнесу и редко общался с командой.

В середине 2000-х суровый ветеран Кин закалил долговязого тинейджера и показал, что значит выступать за «Ман Юнайтед». В 2021-м Флетч уже не играет, но точно так же воспитывает молодое поколение. Его назначение – один из важных шагов по восстановлению преемственности и возвращению трофеев на «Олд Траффорд».

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