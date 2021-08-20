Все лето Германия и многие другие страны Европы страдают от проливных дождей, из-за чего реки вышли из берегов. На родине полузащитника «Челси» Кая Хаверца больше всего пострадал регион Северный Рейн-Вестфалия – последствия стихии оставили без жилья более пяти тысяч немцев, а 200 человек лишились жизни.

Хаверц вырос в этих местах (родился в Ахене) и очень волнуется за жизнь своей семьи и земляков. Кай организовал поставку еды, вещей и медикаментов в регионы, которые больше всего пострадали от наводнения. Футболист пожертвовал 200 тысяч евро немецкому Красному Кресту Германии.

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Во втором туре чемпионата Англии против «Арсенала» немец выйдет в специальных бутсах с красными линиями на белом фоне (в честь Красного Креста) и с флагом региона Северный Рейн-Вестфалия.

Эту акцию футболист проводит совместно с Nike – экипировщик выпустит 100 пар такой обуви, а бутсы Хаверца после игры с «канонирами» продадут на аукционе. Все вырученные средства пойдут в помощь пострадавшим от наводнения.

Кай запостил ролик в инстаграме с призывом о помощи всех неравнодушных и прикрепил в своем профиле ссылку для пожертвований.

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