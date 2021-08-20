Бывшему полузащитнику «Манчестер Юнайтед» и сборной Бразилии Андерсону предъявили обвинения в краже и отмывании денег.

Государственное министерство штата Риу-Гранди-ду-Сул вынесло решение в отношении 33-летнего футболиста. Бразильца подозревали в причастности к незаконной схеме с использованием биткоинов.

Расследование показало, что Андерсон с соучастниками обошли систему цифровой безопасности банка Santander, вывели 35 миллионов реалов (5,5 млн евро) со счетом металлургической компании и вывели их через фондовую биржу Сан-Паулу. Деньги перенаправляли через 11 финансовых переводов и компании с офисами в четырех городах Бразилии, а затем отмыли в форме биткоинов.

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В пятницу, 20 августа, Андерсону предъявили обвинение по статьям «Кража», «Создание преступной группировки» и «Отмывание товаров, прав или ценностей». Судебный процесс шел в закрытом режиме. Адвокат бывшего футболиста Матеус Маркес уточнил, что его клиент сделает официальное заявление 20 августа.

У Андерсона заблокировали активы. В настоящий момент он находится в Турции, где после завершения игровой карьеры работает ассистентом тренера «Адана Демирспора», и не может покинуть эту европейскую страну под угрозой ареста. Об этом со ссылкой на Rádio Gaúcha и газету Zero Hora сообщила бразильская версия телеканала ESPN

Андерсон выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2007 по 2015 гг., провел 105 матчей и забил пять мячей. Помимо «МЮ» бразилец в Европе играл по одному сезону в «Порту» и «Фиорентине».

После завершения контракта с «Юнайтед» полузащитник вернулся на родину и после трех сезонов в «Интернасьонале» и «Коритибе» завершил карьеру в Турции.

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