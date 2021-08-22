Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку забил дебютный мяч в составе лондонского клуба. Бельгиец отличился на 15-й минуте матча с «Арсеналом».

После прострела Джеймса в центр штрафной Ромелу вонзил мяч в уже пустые ворота. Для Лукаку этот гол стал первым за всю историю выступлений в «Челси».

Ромелу Лукаку Фото: Getty Images

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Лукаку играл за «Челси» в 2011-2014 годах, но провел только 15 матчей и ни разу не забил. В те годы он дважды покидал клуб на правах аренды, когда его подписывали «Вест Бромвич» и «Эвертон».

В «Интере» за два сезона у Лукаку 95 матчей и 64 забитых мяча.

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