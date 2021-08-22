Главная проблема «Челси» в прошлом сезоне – реализация. Ее должен был решить Тимо Вернер: он пришел в клуб летом 2020-го и обошелся в 53 млн евро, но за сезон в АПЛ забил крохотные шесть мячей. Всего в Премьер-Лиге «синие» оформили 58 голов – меньше всех в топ-7. Слабость команды понимал и Томас Тухель. Тренер считал позицию центрфорварда главной для усиления, поэтому в Лондон за 115 млн евро вернулся 28-летний Ромелу Лукаку. Бельгиец моментально влился в систему «Челси».

Игра первого тура с «Кристал Пэлас» (3:0) оказалась всего второй при Тухеле, когда «Челси» забил больше двух мячей. «Сезон только начался, но мы хорошо знаем об этой проблеме. Нам сложно реализовать все созданные моменты. Нашего состава хватает, чтобы забивать больше. Мы сильно помогли себе, подписав Лукаку. В Премьер-Лиге по-прежнему очень сложно забивать», – сказал тренер после игры. Немец открыто опасался проблем с реализацией, ведь для успешного выступления в АПЛ нужно забивать каждую неделю.

Ромелу Лукаку «Челси» Фото: Getty Images

Чемпионат Англии Лукаку впервые забил за «Челси» – хватило 15 минут дебюта 5 ЧАСОВ НАЗАД

Лукаку уже появлялся в «Челси»: 19-летний форвард отбегал за клуб 15 игр, но не забил ни разу и запомнился только смазанным пенальти в Суперкубке УЕФА. Для первого гола после возвращения хватило 15 минут. Ромелу идеально открылся на прострел Риса Джеймса с правого края и вонзил «Арсеналу» дебютный мяч в карьере за «Челси». Бельгиец продемонстрировал то, что весь прошлый сезон не хватало Вернеру – хладнокровие в чужой штрафной и понимание эпизода. Ромелу легко отклеился от защитников и в одиночестве вывалился на пустые ворота.

Лукаку только появился в «Челси», но после игры с «Арсеналом» кажется, будто он всю жизнь играл только в командах Тухеля. Ромелу идеально вписался в систему немца, хотя после трансфера возникали сомнения, что габаритный форвард подойдет подвижному рисунку игры. «Юрген Клопп ни в коем случае не подписал бы Лукаку. Вероятно, этого не сделал бы и Пеп Гвардиола. Но у «Челси» уже были нападающего такого типа. Похожие форварды были у «Челси» на протяжении 20 лет. Они им подходят. Лукаку никогда не подошел бы Юргену Клоппу, его не приняли бы на «Олд Траффорд», – высказался Гари Невилл.

Мощный Ромелу действительно отлично проявил себя против «Арсенала». Он без проблем разделывался с габаритными защитниками (четыре выигранных воздушных единоборства) и организовывал быстрые атаки. Часто «синие» выскакивали в нападение благодаря действиям бельгийца. У чужих ворот он тоже действовал полезно. Лукаку часто выгрызал сам для себя ударные позиции в окружении защитников – нанес восемь ударов, четыре из которых заблокировали игроки «Арсенала».

Ромелу Лукаку «Челси», Нуну Тавареш «Арсенал» Фото: Getty Images

Вернер редко показывал похожий напор. Тимо не подходит под требования Тухеля – об этом говорил сам тренер. «Возможно, это наша вина. Мы много владеем мячом глубоко прессингуем соперников, поэтому для Тимо мало пространства. Сила Вернера в том, что он пользуется свободой, так что проблема может заключаться в том, что мы доминируем над соперником», – анализировал Томас. Ромелу же ненамного хуже Вернера на открытом пространстве. Бельгиец обладает хорошей скоростью, плюс на ходу сложно остановить такого гиганта. В остальном он только превосходит немца.

Тухель сильно верит в Лукаку, с таким усилением шансы «Челси» на победу в АПЛ выглядят намного серьезнее. «Я жду от него 50 или 60 голов до зимы! Шучу. Он физически сильный, быстрый, Ромелу – настоящий бомбардир. Я думаю, это уникальный и новый опыт для меня как тренера. Он хороший парень, мы хорошая команда. Он отлично нам подходит», – впечатлился тренер.

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