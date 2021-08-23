Многие игроки доверяют переговоры о контрактах с клубами, спонсорских сделках и других деловых вопросах родственникам, но кровная связь не гарантирует лучшие условия. Примеры Кейна и Месси подтверждают – члены семьи не всегда оптимально справляются с современными юридическими, финансовыми и коммерческими нюансами карьеры элитных футболистов.

К отцу Лео Хорхе в очередной раз возникли вопросы прошлым летом, когда его сын не смог покинуть «Барселону». Месси попытался активировать пункт контракта о досрочном прекращении сотрудничества с «сине-гранатовыми» в одностороннем порядке, но каталонцы предложили звезде перечитать договор повнимательнее – было слишком поздно. Нападающий досидел в Каталонии оставшиеся 12 месяцев, но из-за долгов «блауграны» все же ушел. В «Барсе» будут скучать по легенде, но не по его отцу – Хорхе качал права с первых лет сына в команде и портил отношения с любым руководством.

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К окружению Кейна тоже есть претензии. 28-летний англичанин пытается сбежать из «Тоттенхэма», хотя в 2018 году зачем-то продлил контракт с клубом на шесть сезонов. Формально интересы игрока в тот момент представляло агентство Unique Sport Management, а решения по основным вопросам принимали отец и брат форварда. Сделка подчеркнула статус Харри и обогатила его семейство, но связала его с северолондонцами на лучшие годы карьеры. Форвард клянчит трансфер и ссылается на джентльменское соглашение с президентом «шпор» Даниэлем Леви – не проще было настоять на пункте о фиксированной сумме выкупа три года назад?

Универсального правила нет – иногда неправильные решения принимают родственники, часто клиентов подставляют агенты. Руководитель клуба Премьер-лиги анонимно рассказал The Athletic пару показательных историй: в одном случае ему пришлось иметь дело с наглым отцом игрока, в другом он сам спас футболиста от сотрудничества с жуликоватым агентом.

Однажды к нему в офис пришел родственник одного из игроков клуба и выдал длинный монолог о жертвах, которые он в свое время принес ради карьеры сына, как он поддерживал отпрыска на каждом этапе становления и помог ему реализовать себя в футболе. А затем выдал: «Пришло время получить что-нибудь взамен». «Вот ублюдок. Это твоя обязанность – помочь сыну прийти к мечте», – подумал функционер после выдвинутых требований. Он выгнал отца футболиста из офиса и свернул переговоры.

В защиту представителей-родственников директор припомнил том рассказов о помешанных на прибыли агентах: он отметил, что часто отношения между игроком и футбольным дельцом доходят до крайней точки. Однажды игрок позвонил ему напрямую и уточнил, действительно ли клуб им интересуется, как утверждает агент – это было неправдой, и футболист расстался с лжецом. Две полярные истории подчеркивают: гарантий нет ни с родственниками, ни с профессионалами.

Николя Анелька, Арсен Венгер Фото: Getty Images

Летом 1999 года молодой французский нападающий Николя Анелька попросился на выход из «Арсенала» – форвард качал права по совету братьев, которые рассчитывали на жирную выплату в случае трансфера. Страйкер перешел в «Реал» за огромные по тем временам 26 млн евро всего через два года после перехода к «канонирам», но так и не заиграл в испанской столице. Родственники получили кэш, а француз жалел о раннем уходе из лондонской команды.

Отец Неймара с самого начала карьеры отпрыска воспринимал его как способ заработать на безбедную старость. «До определенного момента Неймар – мой сын, но за порогом дома он становится моим бизнесом», – выдал родственник бразильца 10 лет назад. С тех пор представитель игрока «ПСЖ» не раз показал умение оптимально распоряжаться ценным активом. Предварительное соглашение с «Барселоной», сам переезд в Каталонию, трансфер в «ПСЖ», каждый новый контракт и множество спонсорских сделок принесли Неймару-старшему больше 100 млн евро на протяжении карьеры сына.

Год назад «ПСЖ» выкупил у «Интера» Мауро Икарди за 50 млн евро – трансфер устроила жена аргентинца Ванда Нара. Девушку считают самой влиятельной дамой в итальянском футболе, а скандалы вокруг Мауро не прекращаются с самого начала их отношений: Ванда ушла к форварду от его бывшего партнера по «Сампдории» Макси Лопеса. Неприятная история стоила Икарди карьеры в сборной – он провел за национальную команду всего восемь матчей.

В сентябре 2019 года один из главных талантов академии «Челси» Каллум Хадсон-Одои подписал пятилетний контракт с окладом в 140 тысяч евро в неделю, зарплата юнца выросла на 400%. Главным аргументом в переговорах между сторонами стал интерес мюнхенской «Баварии», а грамотно разыграл карты представитель футболиста – бывший игрок сборной Ганы и отец игрока Бисмарк Хадсон-Одои.

Каллум Хадсон-Одои Фото: Getty Images

В январе 2019-го китайский «Шанхай СИПГ» предложил 40 млн евро за форварда «Вест Хэма» Марко Арнаутовича. Брат и агент австрийца Даниел потребовал «молотобойцев» принять оффер, хотя за несколько недель до этого подтвердил желание Марко остаться в АПЛ, где выступают «лучшие игроки». В итоге родственник выбил для австрийца новый контракт с повышением оклада, а уже летом организовал ему переезд в Китай по сниженной цене.

Полузащитник «Реала» Эден Азар много лет представлял свои интересы самостоятельно, пока его отец Тьерри не получил агентскую лицензию в начале 2019 года. Родственник бельгийца стал ключевым посредником в переговорах между «Челси» и «Мадридом» при переезде игрока в Испанию. Базовая сумма составила 115 млн евро, а Азар-старший неплохо наварился на трансфере сына.

История показывает – забота родственников-агентов часто уберегает футболистов от больших проблем, а иногда их недостаточная осведомленность или алчность могут поломать карьеру игрока. Вряд ли семейные ужины четы Кейнов этим летом обходятся без укоризненных комментариев Харри в адрес родственников, в 2018-м не предусмотревших для страйкера пути отхода.

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