Бывший защитник «Арсенала» Сол Кэмпбелл высказал готовность возглавить клуб после провального старта сезона-2020/21.

«Сейчас крайне тяжело смотреть на игру «Арсенала». Да, клуб израсходовал много денег, больше всех на данный момент в Англии, но проблема в качестве, последовательности и опыте. Мы заинтересованы найти потенциал и перспективу, но иногда ведь хочется мгновенного гарантированного успеха.

Что может помочь «Арсеналу»? Им сумел бы помочь я. Просто предложите мне работу, и я помогу им! Я расскажу игрокам, как можно выйти из-под прессинга двух игроков «Брентфорда», – цитирует Кэмпбелла talkSPORT

Чемпионат Англии Легенда «Арсенала» Кэмпбелл предположил, что коронавирус специально убивает темнокожих 09/05/2020 В 15:16

На данный момент «Арсенал» занимает предпоследнее место в турнирной таблице АПЛ.

Команда в двух стартовых турах проиграла «Брентфорду» и «Челси» с одинаковым счетом 0:2.

Лига 2 Кэмпбелл подвергся гомофобским выкрикам на матче четвертого дивизиона 30/01/2019 В 14:51