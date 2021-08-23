Бывший защитник «Арсенала» Сол Кэмпбелл высказал готовность возглавить клуб после провального старта сезона-2020/21.
«Сейчас крайне тяжело смотреть на игру «Арсенала». Да, клуб израсходовал много денег, больше всех на данный момент в Англии, но проблема в качестве, последовательности и опыте. Мы заинтересованы найти потенциал и перспективу, но иногда ведь хочется мгновенного гарантированного успеха.
Что может помочь «Арсеналу»? Им сумел бы помочь я. Просто предложите мне работу, и я помогу им! Я расскажу игрокам, как можно выйти из-под прессинга двух игроков «Брентфорда», – цитирует Кэмпбелла talkSPORT.
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- На данный момент «Арсенал» занимает предпоследнее место в турнирной таблице АПЛ.
- Команда в двух стартовых турах проиграла «Брентфорду» и «Челси» с одинаковым счетом 0:2.
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