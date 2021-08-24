Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал об отношении к нападающему дортмундской «Боруссии» Эрлингу Холанну.

«Конечно, в таком необыкновенном таланте есть опасность. Парень невероятно силен от природы. Однажды во время празднования гола он ударил мячом в землю – думаю, там осталась вмятина! Рано или поздно большие клубы придут за ним. Я не знаю, будет ли это уже в следующем году, но тогда «Дортмунду» придется бороться за него.

Заинтересован ли в Холанне «Ливерпуль»? Он просто очень привлекательный игрок. Мне очень нравится то, с какой энергией он отдается на поле. Видеть его в своем составе хотели бы многие, таких команд невероятное количество.

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Злость Холанна после пропущенного командой гола объясняется просто: если пропускает оборона, значит, до этого сделали что-то не так в атаке. Об этом он тоже должен думать в таких ситуациях. Но он еще молод и может развиваться», – сказал Клопп в интервью Bild

Эрлинг Холанн сделал 2+2 в первом матче сезона-2021/22 в Бундеслиге.

У норвежца 62 гола в 61 матче за дортмундскую «Боруссию».

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