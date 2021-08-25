Бывший защитник «Ливерпуля» Хосе Энрике пообещал голым прыгнуть в бассейн во время прямой трансляции в инстаграме, если Килиан Мбаппе перейдет в мерсисайдский клуб.
«Если это произойдет, и мы его подпишем, я на самом деле собираюсь прыгнуть в бассейн голым в прямом эфире в инстаграме», – написал Энрике.
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- Ранее сообщалось, что «Реал» сделал первое официальное предложение о переходе Килиана Мбаппе.
- «Мадрид» предложил за 22-летнего француза 160 миллионов евро и подал запрос о разрешении на переговоры с его окружением.
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