Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн сообщил, что не покинет клуб в летнее трансферное окно.
«Увидеть такой прием от фанатов «шпор» в это воскресенье было невероятно, и прочитать слова поддержки, которые я получил за последние несколько недель.
Остаюсь в «Тоттенхэме» этим летом и буду на 100% сфокусирован на том, чтобы помочь команде достичь успеха», – написал форвард в твиттере.
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- Ранее сообщалось, что Харри Кейн намерен добиться трансфера в «Манчестер Сити».
- Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что последнее предложение «Сити» по Кейну составляло 150 млн евро, но президент «шпор» Даниэль Леви отклонил его.
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