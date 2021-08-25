Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн сообщил, что не покинет клуб в летнее трансферное окно.

«Увидеть такой прием от фанатов «шпор» в это воскресенье было невероятно, и прочитать слова поддержки, которые я получил за последние несколько недель.

Остаюсь в «Тоттенхэме» этим летом и буду на 100% сфокусирован на том, чтобы помочь команде достичь успеха», – написал форвард в твиттере.

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Ранее сообщалось, что Харри Кейн намерен добиться трансфера в «Манчестер Сити».

Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что последнее предложение «Сити» по Кейну составляло 150 млн евро, но президент «шпор» Даниэль Леви отклонил его.

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