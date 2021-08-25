За считанные дни до закрытия летнего дозаявочного окна трансферный рынок содрогнулся от неожиданной новости: нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду может вернуться в Манчестер. Но отнюдь не на «Олд Траффорд» – португалец собрался в «Сити». Неужели переход действительно реален? Похоже, что да.

Первым о желании Криша уйти из «Ювентуса» сообщило издание Corriere dello Sport. Утверждалось, что агент 36-летнего футболиста Жорже Мендеш предложил услуги своего клиента «Манчестер Сити». Позже эту информацию подтвердил другой серьезный источник – L’Equipe . Отмечалось, что Роналду уже обсудил с несколькими игроками «Сити» обстановку в клубе. Также о факте переговоров Мендеша и «Сити» написал журналист Фабрицио Романо. По его данным, Криш заинтересован в новом вызове.

На возможный трансфер намекает сразу несколько обстоятельств. Рассказываем подробнее о каждом из них.

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Криштиану Роналду, «Ювентус» Фото: Getty Images

Срыв перехода Харри Кейна

Через несколько часов после новости о желании Роналду перейти в «Сити» Харри Кейн объявил, что не уйдет из «Тоттенхэма» в это трансферное окно. В нынешнее межсезонье нападающий был близок к отъезду из Лондона как никогда: сначала дал откровенное интервью, в котором заявил, что мечтает о новом вызове и трофеях. А вернувшись из отпуска после Евро-2020 Кейн бойкотировал тренировки, в открытую намекая о желании уйти.

Главным претендентом на 28-летнего британца был «Манчестер Сити». Также стало известно о том, что у Кейна существует джентльменское соглашение с Даниэлем Леви о том, что его отпустят в топ-клуб при наличии щедрого предложения. Но хитрый босс «Тоттенхэма» заявил, что больших денег за форварда не предлагали, и отказался его продавать. Но, согласно информации Фабрицио Романо, Леви отклонил все предложения «Сити» по игроку, последнее из которых составило 150 миллионов евро. Результат – покаянное письмо Кейна в твиттере. Из любви к родному клубу Харри решил не продолжать войну.

«Увидеть такой прием от фанатов «шпор» в это воскресенье было невероятно, как и читать слова поддержки в последние недели. Этим летом я останусь в «Тоттенхэме» и буду на все 100% сосредоточен на том, чтобы помочь команде добиться успеха», – написал форвард.

Отсутствие чистых форвардов

Оставшись без Серхио Агуэро и упустив Харри Кейна, Хосеп Гвардиола вступает в новый сезон без чистой «девятки». Единственный кандидат на эту позицию, Габриэл Жезус, недавно заявил Пепу, что хочет попробовать себя на фланге. Тогда как Криштиану Роналду эволюционирует именно в игрока штрафной площади. С годами Криш теряет в скорости, но все еще хорош в завершении атак и прекрасен при игре на втором этаже. В сборной Португалии Роналду давно играет в роли «девятки», и наверняка будет рад выступить в этой роли в «Сити».

Что может помешать сделке?

Единственная проблема – финансовый вопрос. Роналду понимает, что позволить его трансфер могут лишь 4-5 клубов. Corriere dello Sport утверждает, что «Ювентус» согласился бы продать Роналду за 30 миллионов евро. Согласно данным Фабрицио Романо, туринцы хотят получить за португальца 25 миллионов евро. Но «Сити» не хочет платить за трансфер ни копейки, а «Юве» уверен, что Криш в итоге останется. Исходя из этого на данный момент Романо оценивает потенциальную сделку как сложноосуществимую.

Криштиану Роналду, «Ювентус» Фото: Getty Images

Но если клубы все же смогут договориться по деньгам, все может измениться. «Сити» – единственный клуб, который готов заплатить требуемую сумму, за исключением «ПСЖ». Как утверждает Фабрицио Романо, французский гранд сосредоточен на сохранении Килиана Мбаппе и не заинтересован в приглашении португальца. Клуб уже совершил главное подписание лета в лице Месси, поэтому вполне рад вступить в сезон с текущим ростером. Действующие чемпионы АПЛ может и не горят желанием тратиться, но текущая ситуация с заявкой на сезон заставляет их задуматься о подписании форварда. И, кажется, Роналду подходит для этой роли как никто другой.

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