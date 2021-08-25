Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о карьерных планах после того, как закончится его контракт с «горожанами».

«Моим следующим шагом будет сборная, если представится такая возможность. Я должен сделать перерыв после семи лет в «Сити»: мне нужно будет остановиться и осмотреться вокруг, научиться чему-то у других тренеров и, возможно, возглавить сборную. Я бы хотел поработать на Евро, на Кубке Америки, на чемпионате мира», – признался испанец на форуме финансовой компании XP Investimentos. Слова Пепа приводит Globo Esporte

Контракт Гвардиолы с «Манчестер Сити» действует до 2023 года.

Пеп возглавил «горожан» летом 2016 года. До этого он работал с «Барселоной» и «Баварией».

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