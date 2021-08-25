Бывший полузащитник «Арсенала» Джек Уилшер рассказал о безуспешных попытках найти новый клуб. 29-летний англичанин находится в статусе свободного агента – в мае истек его контракт с «Борнмутом».

«Сегодня во время пробежки я думал, как же моя карьера оказалась на таком этапе. Мои дети в том возрасте, когда уже понимают происходящее. Особенно Арчи – ему девять. Он постоянно спрашивает меня: «А как насчет MLS?» или «Почему ты не играешь в Ла Лиге?». И сложно дать ему ответ. Он спросит у меня: «Почему ни один клуб не хочет тебя подписать?» А я не знаю. Как ему это объяснить?

Когда я выхожу на улицу, люди узнают меня. И самое сложное – постараться объяснить им, почему все так складывается. Они говорят: «Слушай, а почему бы тебе просто не подписать контракт с каким-нибудь клубом в Англии?» А я отвечаю: «Ну, я никому не нужен». И они не могут осмыслить это. Я уже говорил, что готов поехать за границу. На самом деле, я очень этого хочу. Уехать и попробовать что-нибудь другое. Хочу начать все сначала там, где никто не скажет: «О, это же Уилшер, сегодня он получит травму». Или: «Он сыграет пять матчей – и все, это потеря денег».

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Мне кажется, что в Англии все двери передо мной закрыты. Не знаю почему. Может быть, это из-за травм и отзывов из предыдущих клубов. Я чувствую, что это несправедливо. В последний раз я получал травму в январе 2020 года. Мой следующий шаг не связан с заработком – он связан с моими ощущениями. И я говорю не только о тех временах, когда был ребенком, когда я рос и любил футбол. Я о первых месяцах в составе «Арсенала» на «Эмирейтс»: играть в футбол, нравилось выходить на поле. Я хочу вернуть чувство, что мне есть за что бороться», – сказал Уилшер в интервью The Athletic

Помимо «Арсенала» и «Борнмута» Уилшер выступал за «Болтон» и «Вест Хэм».

С января 29-летний англичанин выступал в Чемпионшипе: провел 15 матчей, в которых оформил 1+1.

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