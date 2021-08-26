Стало известно, во сколько обойдется клубам из пяти топовых европейских лиг игра без зрителей на протяжении всего прошлого сезона. Как ожидает компания KPMG, суммарные потери достигнут 2 млрд евро, что в четыре раза больше, чем в сезоне-2019/20, который коронавирусные ограничения затронули не полностью.

Ожидается, что за матчдэй клубы большой пятерки получат незначительный доход или не получат его совсем. Пока не уточняется, как именно распределятся потери между лигами и клубами, но известно, что в сезоне-2019/20 из 500 млн евро потерь 157 млн пришлись на Бундеслигу, так как в Германии самая высокая средняя посещаемость игр – около 48 тыс. человек. Меньше всех недосчитались клубы Франции – 48 млн. Если соотношение останется неизменным, то потери Бундеслиги могут перевалить за 600 млн, а французского чемпионата – приблизиться к 150 млн. Где-то близко к Германии окажется и АПЛ (средняя посещаемость – свыше 38 тысяч), следом расположатся Ла Лига (27 тысяч) и Серия А (24 тысячи), сообщает KPMG

В текущих чемпионатах стран топ-5 только в АПЛ и Лиге 1 отменили ограничения на заполняемость арен.

В России разрешено пускать на трибуны 50% зрителей от общей вместимости трибун.

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