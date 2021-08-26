«Манчестер Сити» сделал предложение по контракту нападающему «Ювентуса» Криштиану Роналду.
«Горожане» готовы подписать с португальцем соглашение до 2023 года, над трансфером работает Жорже Мендеш, сообщает журналист Николо Скира в
Чемпионат Англии
Переход Роналду в «Сити» реален. Есть пара намеков
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- Ранее сообщалось, что проблемой в переходе Криша в «Сити» может стать большая зарплата игрока и трансферная стоимость.
- Роналду выступает за «Ювентус» с 2018 года.
- В сезоне-2020/21 Криштиану стал лучшим бомбардиром Серии А.
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Роналду хочет уйти в «Манчестер Сити» до конца августа (L'Equipe)