«Манчестер Сити» сделал предложение по контракту нападающему «Ювентуса» Криштиану Роналду.

«Горожане» готовы подписать с португальцем соглашение до 2023 года, над трансфером работает Жорже Мендеш, сообщает журналист Николо Скира в

Чемпионат Англии Переход Роналду в «Сити» реален. Есть пара намеков 16 ЧАСОВ НАЗАД

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Ранее сообщалось, что проблемой в переходе Криша в «Сити» может стать большая зарплата игрока и трансферная стоимость.

Роналду выступает за «Ювентус» с 2018 года.

В сезоне-2020/21 Криштиану стал лучшим бомбардиром Серии А.

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