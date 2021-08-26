Защитник «Манчестер Сити» Бенжамен Менди подозревается в изнасилованиях.

27-летнему футболисту предъявлены обвинения по четырем пунктам изнасилования и одному случаю сексуального насилия в отношении трех заявителей в возрасте старше 16 лет в период с октября 2020 года по август 2021 года, сообщает Radio Times со ссылкой на полицию Чешира.

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«Манчестер Сити» отреагировал на инцидент и выпустил официальное заявление. «Клуб может подтвердить, что сегодня полиция выдвинула ряд обвинений в адрес Бенджамена Менди. После этого игрок был отстранен от тренировок до завершения расследования. Клуб не может давать дальнейшие комментарии, пока юридический процесс в отношении Менди не будет завершен», – говорится в комментарии «Манчестер Сити», опубликованном на официальном сайте

Менди перешел в «Манчестер Сити» из «Монако» за 57,5 миллиона евро, став самым дорогим защитником в истории футбола.

Француз проводит в составе «горожан» пятый сезон и за это время сыграл в АПЛ 50 матчей, забил 2 мяча и сделал 10 ассистов.

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