Когда в феврале 1997-го «Арсенал» выложил 760 тысяч евро за 18-летнего француза, который провел всего 12 матчей за взрослую команду «ПСЖ», болельщики возмутились. В Англии еще сопротивлялись континентальной революции и боялись, что легионеры не адаптируются к жесткой Премьер-лиге. Решение Арсена Венгера подписать тинейджера-иностранца казалось недальновидным – но лишь до тех пор, пока 9 ноября новичок не забил «Манчестер Юнайтед». Матч завершился победой «Арсенала», а Николя Анелька заслужил признание и любовь фанатов.

Благодаря травме Иана Райта он закрепился в основе, в первом же полноценном сезоне завоевал титул и отличился голом в триумфальном финале Кубка Англии против «Ньюкасла». На «Хайбери» Анелька встречали как будущую легенду, однако уже в сезоне-1998/99 ситуация снова изменилась: нападающий захандрил, поссорился с журналистами, обвинил болельщиков в отсутствии поддержки, удостоился издевательского прозвища Бука (Le Sulk) и в летнее трансферное окно договорился с «Реалом». На тот момент Николя не было и 20, но одержимые потенциальной звездой мадридцы выложили за него 35 миллионов.

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Трансфер в Ла Лигу предопределил всю карьеру Анелька: когда обстоятельства складывались идеально, француз срывался с места и ссорился со всеми, а затем безуспешно пытался адаптироваться в новом клубе. В «Реале» получилось кошмарно – после яркого старта Николя разругался с Висенте дель Боске. Коуч отстранил игрока от тренировок на 45 дней за прогулы и нарушения дисциплины. Два гола в ворота «Баварии» в полуфинале ЛЧ остались единственным достижением Анелька в Мадриде. Уже в следующем году он вернулся в «ПСЖ», но не задержался и там – на этот раз испортил отношения с тренером Луисом Фернандесом.

Под влиянием двух братьев, выполнявших обязанности агентов, нападающий постоянно критиковал лиги, в которых выступал, и заслужил репутацию скандалиста. Аренда из Парижа в «Ливерпуль» посреди сезона-2001/02 воспринималась как ссылка. Анелька не исполнилось и 23, но из-за раннего старта он уже казался капризным ветераном. Несмотря на такую предвзятость, в составе скаузеров Николя неожиданно раскрепостился и несколько месяцев выделялся только классным футболом.

Формально Николя заменил Робби Фаулера, который перешел из родного «Ливерпуля» в «Лидс» незадолго до появления француза. Атмосфера великого клуба с огромным наследием, статус преемника легенды и возможность конкурировать за место в старте с Майклом Оуэном вдохновили Анелька. Голы «Эвертону», «Фулхэму», «Блэкберну» и «Ипсвичу» позволили красным обойти «Ман Юнайтед» и финишировать в АПЛ вторыми после «Арсенала», хотя еще зимой они шли пятыми.

Тьерри Анри и Николя Анелька перед матчем «Арсенала» против «Ливерпуля» Фото: Getty Images

«Когда выступаешь за такой клуб, приходится ежедневно биться, и это меня мотивировало, – радовался Анелька. – Мы соревновались на каждой тренировке и в каждом матче. Я знал, что Робби сделал для «Ливерпуля». Было непросто прийти вместо него, но мне всегда нравились серьезные вызовы». Болельщиков восхитил профессионализм новичка – они не сомневались, что по окончании сезона руководство предложит Николя долгосрочный контракт, а уже в следующем году француз вернет титул на «Энфилд».

Анелька и сам рассчитывал остаться, но когда чемпионат закончился, главный тренер Жерар Улье неожиданно отказался от дальнейшего сотрудничества. Нападающему пришлось перейти в «Манчестер Сити» за рекордные для «горожан» 15 миллионов, а «Ливерпуль» купил у «Ланса» Эль-Хаджи Диуфа. До сих пор точно неизвестно, почему скаузеры не предложили Анелька контракт: то ли из-за скандального прошлого, то ли из-за слишком самонадеянных требований по контракту. Ставка на Диуфа не оправдалась – сенегалец забил всего шесть мячей за два сезона, взбесил одноклубников эгоизмом и сгинул в «Болтоне». Позже Николя предполагал, что Улье невзлюбил его из-за личных разногласий: «Думаю, Жерар не ценил меня как личность. Ему не нравилось, что в команде есть кто-то, способный возразить ему и постоять за себя».

Анелька провел в «Ливерпуле» всего полсезона, но именно тот отрезок вспоминал как самое счастливое время в карьере. «Больше всего я жалею, что не остался тогда, потому что мы идеально подходили друг другу, – страдал француз. – Мне нравилось все в клубе, я обожал фанатов, и это чувство было взаимным. Я носил форму «Ливерпуля» с гордостью и с первой минуты хотел оформить постоянный трансфер. В личной беседе Жерар заверил, что меня купят. К середине апреля мы согласовали условия. Я думал, что мы подпишем все бумаги после окончания чемпионата, но ничего не происходило. Затем я понял, что «Ливерпуль» интересуется другим игроком».

После изгнания из Мерсисайда Анелька вновь оказался в поисках недостижимого идеала. Он два сезона подряд становился лучшим бомбардиром «Ман Сити» и благодаря голу с пенальти нанес первое поражение Жозе Моуринью во главе «Челси». Однако в составе «горожан» француз все равно чувствовал себя не так комфортно, как в «Ливерпуле», и за следующие три года сменил еще два клуба: в 2004-м перешел в «Фенербахче», а в 2006-м вернулся в Англию ради «Болтона». За шесть лет после ухода из «ПСЖ» он ни разу не забил меньше 11 мячей за сезон, но очередной трансфер в январе 2008-го все равно произвел сенсацию – на этот раз Анелька присоединился к «Челси».

Журналисты и болельщики не понимали, зачем претенденту на чемпионство понадобился потрепанный 29-летний экс-нападающий «Арсенала» и воспринимали француза исключительно как вариант на замену. Однако прогнозы не оправдались: неожиданно именно «Челси» оказался островком стабильности среди постоянных трансферов – Анелька сыгрался с Дидье Дрогба, забил за синих 59 мячей и провел на «Стэмфорд Бридж» четыре года. За это время он стал неотъемлемой частью одного из самых успешных отрезков в истории клуба, взял чемпионство под руководством Карло Анчелотти и добавил в коллекцию еще два Кубка Англии.

Дидье Дрогба и Николя Анелька, «Челси» Фото: Getty Images

В «Челси» Анелька обрел дом впервые после ухода из «Ливерпуля», но даже тот период карьеры получился для француза максимально драматичным из-за одного эпизода. В серии пенальти финала ЛЧ-2008 против «МЮ» Николя не входил в первую пятерку бьющих, но из-за промаха Джона Терри очередь дошла и до него. Нападающий не чувствовал себя достаточно уверенно и пробил на удобной высоте – Эдвин ван дер Сар без проблем отразил слабенький удар и лишил «Челси» европейского трофея. Несмотря на последующие достижения, московский провал надломил Анелька и заставил чувствовать себя «предателем».

Сменивший Анчелотти в 2011-м Андре Виллаш-Боаш не рассчитывал на возрастного француза и выставил его на трансфер. Николя провел еще четыре года в скитаниях (поиграл за «Шанхай Шэньхуа», «Вест Бром», индийский «Мумбаи Сити» и даже заглянул в «Ювентус») и наконец объявил о завершении карьеры. Из 12 клубов, за которые выступал Анелька, лишь в двух он наслаждался футболом и не задумывался об уходе: в «Ливерпуле» и в «Челси». Символично, что один из лучших матчей в составе лондонцев он провел именно против скаузеров: в ответном четвертьфинале ЛЧ-2009 вышел на замену и отдал две голевых. Битва закончилась сумасшедшей ничьей 4:4, а «Челси» прошел в следующую стадию с общим счетом 7:5.

Сейчас Анелька чаще всего вспоминают из-за нереализованного пенальти против «Юнайтед», хотя его уход из «Ливерпуля» повлиял на расклад сил в АПЛ 2000-х – вероятно, если бы французский бомбардир задержался в Мерсисайде хотя бы на пару лет, болельщикам не пришлось бы ждать титула до 2020-го. О ситуации с Николя жалел даже Стивен Джеррард: «Каждый клуб ошибается на трансферном рынке, и мы просчитались, когда в 2002-м не подписали Анелька. Он был хорошим парнем и топ-нападающим. Мне казалось, что он сделал достаточно, чтобы получить постоянный контракт. Больше всего меня разочаровало то, что мы отказались от него, хотя он отчаянно хотел остаться».

Такое признание от легендарного капитана «Ливерпуля» – лучшая характеристика талантливого нападающего, которого часто недооценивали из-за сложного характера и запутанной трансферной биографии.

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